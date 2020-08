Vrah Johna Lennona († 40) sa pýta na slobodu: Podal si žiadosť, vieme výsledok

Muž, ktorý v roku 1980 zastrelil speváka Johna Lennona († 40), jedenástykrát neuspel so žiadosťou o podmienečné prepustenie, informovala v stredu agentúra AP.

Súd Markovi Davidovi Chapmanovi kvôli vražde zakladateľa a speváka legendárnych The Beatles vymeral doživotný trest s možnosťou podmienečného prepustenia najskôr po dvadsiatich rokoch. Naposledy so žiadosťou o možnosť opustiť podmienečne väzenie neuspel pred dvoma rokmi, znovu o to bude môcť žiadať v auguste 2022. Trest si odpykáva vo väznici neďaleko Buffala v štáte New York.

Chapman zastrelil Lennona 8. decembra večer pred hudobníkovým bytom na Manhattane. Stalo sa to niekoľko hodín po tom, čo mu Lennon podpísal album Double Fantasy, ktorý nahral s Yoko Ono. Chapman v minulosti povedal, že s každým rokom sa "viac a viac hanbí" za zločin, ktorý spáchal.