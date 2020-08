Dlho sa neohriali: Klaksvík končí už v 2. predkole Ligy majstrov!

Futbalisti KÍ Klaksvík z Faerských ostrovov vypadli v 2. predkole Ligy majstrov.

V stredajšom zápase na pôde švajčiarskeho Young Boys Bern prehrali 1:3. Všetky góly padli v druhom polčase.Hostia znížili v 79. minúte zásluhou Jonna Johannesena, no vzápätí stanovil konečné skóre Ngoumo Ngamaleu.

Klaksvík postúpil do 2. predkola po tom, čo Európska futbalová únia (UEFA) skontumovala jeho zápas 1. predkola so Slovanom Bratislava 3:0. Dôvodom boli pozitívne testy na nový koronavírus u dvoch členov výprav slovenského majstra. Slovan však s postupom faerských orgánov a riešením UEFA nesúhlasí a preto sa odvolal na Športový arbitrážny súd (CAS) v Lausanne. "Belasí" žiadali aj odloženie stredajšieho duelu Klaksvíku, no v tom im CAS nevyhovel a tak sa zápas odohral. Súd vydal rozhodnutie asi tri hodiny pred výkopom.

Duely druhého predkola sa hrajú na jeden zápas bez účasti divákov. Žreb 3. predkola je na programe 31. augusta, zápasy sa budú hrať 15. a 16. septembra.

: 51. Nsame, 57. Sulejmani, 82. Ngamaleu - 79. J. Johannesen