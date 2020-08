Myslel si, že s rúškom ho nik nespozná: Slávny herec sadol do taxíka, toto nečakal ani vo sne

Stratil sa vdave. Aj hviezdy strieborného plátna si niekedy rady vychutnajú zážitok z opačnej strany. Tom Cruise (58) zdieľal na sociálnej sieti video, ako sa v čiernom taxíku preváža po upršanom Londýne. Herec podľa správ trávil lockdown vo svojom britskom sídle Saint Hill manor v západnom Sussexe.

Asi mu už vo vile bolo dlho a rozhodol sa „prejsť sa“ po Londýne ako bežný smrteľník. Keďže panovalo typicky londýnske usmoklené počasie, objednal si taxík. Nezabudol ani na ochranné rúško.

Napriek tomu, že ho mal cez pol tváre, na ulici ho spoznala partia dievčat a nadšene mu kývala. Herec zavtipkoval: „Ako sa to mohlo stať? Veď nosím masku!“ Viezol sa akurát okolo Buckinghamského paláca. Neskôr si to namieril do kina. Poviete si, že je to banálne, ale kedy ste naposledy sedeli v kine vedľa filmovej hviezdy? Tom sa v rúšku celkom stratil v dave. Išiel si pozrieť najnovší film Tenet.

Je to špionážna dráma, na ktorej scenáristicky aj režijne pracoval Christopher Nolan. Hlavnú úlohu si strihol menej známy, no nádejný herec John David Washington, pričom herecky mu sekundoval v poslednom čase obsadzovaný Robert Pattinson. Na konci filmu všetci tlieskali spolu s Tomom. „Je skvelé byť naspäť v kine spolu s ostatnými. Bolo to úžasné,“ vyjadril sa. On sám v Británii nakrúca film Mission Imposible 7.