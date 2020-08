Miloš Zeman po operácii zlomenej ruky: Ako je na tom český prezident?

Českému prezidentovi Milošovi Zemanovi lekári počas utorňajšej operácie implantovali do zlomenej pravej ruky titánový klin.

Do domáceho liečenia by mal byť prepustený cez víkend. Informoval o tom spravodajský server iDNES.cz s odvolaním sa na vyhlásenie prezidentovho kancelára Vratislava Mynářa. Český prezident v utorok večer zakopol a utrpel zlomeninu pravej hornej končatiny. Zeman bol prevezený do Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) v Prahe v Střešoviciach, kde ho operovali.

Český prezident Zeman už dlhšie trpí neuropatiou dolných končatín. Tá podľa prezidentovho hovorcu Jiřího Ovčáčka zapríčinila i jeho utorkový pád.