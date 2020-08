Českej pornohviezde obrátila láska život naruby: Vzťah s Mexičanom a koniec sexu pred kamerou!

Drahomíra Jůzová (23) alias Lady Dee je jednou z najznámejších pornoherečiek v susednom Česku.

Do erotickej branže sa vrhla už ako 19-ročná. Čoskoro však jej kariére pred kamerou odzvoní. Drahomíra je totiž bláznivo zamilovaná a chystá veľké životné zmeny. Približne polroka tvorí pár s pohľadným Mexičanom.

Ako píše extra.cz, aj on sa pohybuje v pornobranži, tak mu jej povolanie neprekáža. Lady Dee po boku priateľa len tak žiari. ,,S mojou mexickou láskou si užívame, máme sa dobre a sme šťastní. Som rada, že som našla konečne toho pravého podľa svojich predstáv,“ povedala portálu Lady Dee.

So založením rodiny ráta, nič však nechce uponáhľať. ,,Bábätko by som videla tak o rok alebo o dva. Rok si chceme užívať ešte spolu cestovanie, potom to vidíme na bábo. Veľmi sa teším, keď budem maminka,“ zverila sa mladučká pornohviezda.

Fanúšikovia však ostanú sklamaní, pretože so sexom pred kamerou chce skončiť. Presunúť sa chce za kameru, s čím jej má pomôcť práve mexický frajer. ,,S mojou prácou budem čoskoro končiť a budem sa venovať produkcii. Bude zo mňa režisérka. Priateľ ma teraz učí čo a ako,“ ozrejmila Drahomíra.