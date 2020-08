Speváčky Sabrina a Samantha Fox: Ako sa darí sexsymbolom 80. rokov? Neuveríte, ako vyzerajú teraz

Stále to majú v sebe! Sexi speváčky, ktoré sa preslávili hitmi a prsiami v 80. rokoch, vyzreli do krásy. Pozreli sme sa na to, ako veľmi sa za tie roky zmenili a čo majú nové. Alebo staré?

Samantha Fox sa preslávila notoricky známym hitom Touch Me, no jej kariéra sa začala veľmi kontroverzne! Už ako 16-ročná pózovala hore bez v denníku The Sun. Neskôr sa vrhla do vôd hudobného šoubiznisu a aj jej hudobné počiny mali vždy erotický nádych. Stala sa erotickou ikonou a úspešnou speváčkou. Muži po celej Európe mali jej plagát po stenách. V ostatných rokoch účinkovala vo viacerých reality show.

Rodáčka z Janova Sabrina Salerno tiež začínala ako modelka a neskôr prerazila s pesničkou Boys (Summertime Love). Úspech svojej sexi kolegyne síce nedosiahla, no jej pieseň sa stala známa najmä pre svoj erotikou nabitý videoklip. Dokonca jej bolo vidno bradavku! Veru, niektoré veci sa ani časom nemenia - svoje vnady predvádza stále rovnako rada. Teraz pracuje ako producentka a moderátorka v talianskej televízii.

Speváčky spolu dokonca nahrali cover piesne Call me od Blondie v roku 2010.