SHMÚ vydal výstrahu prvého stupňa: V týchto oblastiach Slovenska poriadne zafúka

Horské oblasti prevažne severného Slovenska potrápi v stredu (26. 8.) poobede vietor.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa pred vetrom na horách v nadmorskej výške od 1500 metrov nad morom.

Výstraha platí v stredu od 13. do 22. hodiny pre okresy Liptovský Mikuláš, Poprad, Brezno, Banská Bystrica, Ružomberok, Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo, Martin a Žilina. Priemerná rýchlosť vetra sa v týchto oblastiach miestami očakáva od 70 do 85 kilometrov za hodinu, v nárazoch až do 135 kilometrov za hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danom ročnom období a v danej oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," upozorňuje SHMÚ.