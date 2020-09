Prísne utajená šou Zlatá maska: Šialené pokuty a klamstvá rodine!

Spev, tanec či zábava sú dôležité, ale nová šou Jojky Zlatá maska je postavená predovšetkým na dokonalom utajení identity súťažiacich.

Hviezdy zo Slovenska a z Česka v nejod 6. septembra uvidíte v prepracovaných kostýmoch, ktoré totálne znemožnia ich identifikáciu, a podobne rafinovane sa súťažiaci ukrývali aj v zákulisí či počas celéhoobdobia prípravy programu.

1. Kľúčovým faktorom, ktorý mal zabezpečiť dôsledné utajenie identity súťažiacich, bolo presunutie nakrúcania šou do metropoly Maďarska - Budapešti. Minimalizovalo sa tým riziko úniku informácií, keďže sedemdesiatčlenný štáb tvorili najmä Maďari, ktorí v podstate nepoznajú slovenské a české hviezdy. Samozrejme, týmto krokom sa viacero vecí skomplikovalo. „Na pľaci sa bežne rozprávalo po maďarsky, slovensky a po anglicky. Miestami rukami a aj nohami a gestami. Platí: keď si ľudia chcú porozumieť, porozumejú si. A to sa nám stalo aj pri realizácii tohto programu,“ skonštatoval režisér Tomáš Eibner.

2. Súťažiaci museli mať tvár neustále zahalenú, nielen na pódiu. Kým počas spevu mali na sebe masku, v zákulisí mali na hlave veľkú zváračskú helmu a mikinu s nápisom Nehovor so mnou. Presúvanie účinkujúcich v maskách bolo tiež náročné. Každý mal minimálne štyroch svojich asistentov. Tí sa starali o to, aby jeho identita ostala utajená nielen na pľaci pri nakrúcaní a na skúškach, ale aj pri presunoch po nakrúcaní tak, aby sa naozaj nikto s nikým nestretol.

3. Ani samotní súťažiaci medzi sebou nesmeli komunikovať a počas celého nakrúcania netušili, kto sú ich súperi. Znie to až absurdne, ale každý mal izbu v inom budapeštianskom hoteli, aby náhodou nedošlo k situácii, že by na seba narazili počas raňajok či na kávičke v hotelovom bare. Práve hotel a hotelová izba boli jediným priestorom, kde sa mohli celebrity slobodne pohybovať a boli odmaskované. „Už z hotela som vychádzala s maskou a v mikine Nehovor so mnou. Chodiť okolo známych ľudí a nemôcť sa s nimi porozprávať, to je peklo,“ skonštatovala maska Leva.

4. Doslova krutou podmienkou bolo a stále je odporúčanie, aby súťažiaci nehovorili o svojej účasti v tomto programe ani s rodinnými príslušníkmi či priateľmi. Mnohí sa vraj rozhodli, že si účinkovanie v Zlatej maske nechajú len pre seba a budú sledovať reakciu blízkych, keď sa v šou nakoniec odhalia. Identitu celebrít vraj pozná len asi okruh piatich ľudí. „Musím sa všetkým ospravedlniť, ktorým som klamal a zavádzal ich,” konštatuje maska Buldočka.