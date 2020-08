Pár obýva 14 metrov štvorcových: Uvidíte fotky interiéru, poviete si wau!

Málo miesta ale veľa komfortu! Achim Shollenberger a Simone Stiefel majú jednoducho slabosť pre nezvyčajné domy.

Väčšinu času žijú vo svojom dome v bývalej vodnej veži v Hesse. A na víkendovú „chatku“ si prerobili bývalú trafostanicu zo začiatku 20. storočia v neďalekom Oberurseli. Achim je architekt a trvalo mu dva roky, kým historickú trafostanicu premenil na víkendový domček snov. Do 14 m² sa im podarilo vtesnať spálňu, obývačku, kuchynku a kúpeľňu – všetko, čo je potrebné na pokojné bývanie. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

„Je to najmenší samostatne stojaci dom v Nemecku,“ vyjadrila sa Simone sediac na ich „terase“,ktorá bola pôvodne parkoviskom. „Villa Stierstadt“, ako ju dvojica nazvala, stojí v rovnomennej obytnej štvrti. Jej exteriér je inšpirovaný frankfurtskou operou a na stenu ju nasprejoval grafiti umelec Markus Janista. Interiér je síce malý, no o to útulnejší. Výhodou je, že upratovanie tak drobného priestoru zaberie len chvíľku!