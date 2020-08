Navaľnyj bol podľa testov otrávený: Unikli podrobné informácie zo sledovania politika

Už je v Nemecku. Opozičného politika Alexeja Navaľného po prieťahoch previezli do nemocnice Charité v Berlíne. Ruské médiá medzičasom zverejnili podrobnú správu o jeho pohybe počas zastávky v Novosibirsku.

V denníku Moskovský Komsomolet vyšiel článok, kde údajne unikli informácie z polície, podrobne opisujúci sledovanie politikovho pohybu v Tomsku. Identifikovali byt, kde sa zdržiaval, podľa objednávky jedla jedného člena tímu. Taktiež mali jeho účtenky z lokálneho supermarketu a dokonca ho sledovali na krátkom výlete mimo mesta. Chceli tak asi vytvoriť dojem, že nie sú zodpovední za jeho súčasný zdravotný stav.

„Vedeli sme, že nás sledujú. Vždy sa to deje, keď Alexej chodí na pracovné cesty. To, čo je však prekvapujúce, je, že sa rozhodli tieto detaily zverejniť, akoby nebolo nič nezvyčajné takto sledovať bežných občanov a dokonca požadovať ich účtenky z obchodu,“ vyjadrila sa tajomníčka Kira Jarmiš. Po prieťahoch zo strany lekárov v Omsku sa Navaľného vo vážnom stave podarilo previezť do Berlína.

Ruskí lekári vraj nenašli žiadne stopy po toxických látkach. Lekári berlínskej nemocnice Charité si myslia, že predstaviteľ ruskej opozície bol otrávený. Vyplýva to z klinických testov. Vo vyhlásení uvádzajú, že v jeho organizme sa našli „inhibítory cholinesterázy“ s tým, že zatiaľ nie je známe, o akú konkrétnu látku z tejto skupiny ide. Navaľnyj je stále v umelom spánku, avšak nehrozí mu akútne nebezpečenstvo, uviedli lekári.