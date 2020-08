Legendárny herec a humorista Milan Lasica už nevládze ďalej: Nečakané vyhlásenie!

Dopraje si už konečne zaslúžený oddych?! Úspešný a obľúbený herec Milan Lasica (80) sa právom hlboko zapísal do dejín slovenskej kinematografie.

Počas svojej dlhoročnej a bohatej kariéry stvárnil desiatky filmových a divadelných postáv. Známym sa tiež stal nielen pre nezabudnuteľnú súhru s dlhoročným parťákom Júliusom Satinským († 61), ale aj vďaka svojmu neopakovateľnému zmyslu pre humor. A hoci sa doteraz dôchodku dlhé roky vyhýbal, najnovšie miláčik národa prezradil, že s prácou, ktorú robí celý život s obrovskou vášňou, napokon končí. Môžu za to zdravotné problémy, ktoré ho už dlhodobo trápia?

Hoci by mu 80 rokov tipoval len málokto, Milan Lasica začiatkom roka oslávil obdivuhodný vek. Umelec si tak počas dlhého života rozbehol poriadne bohatú kariéru a právom získal rešpekt a uznanie nejedného Slováka. V rokoch 1964 až 1967 pracoval ako dramaturg Československej televízie, potom bol niekoľko rokov členom dnes nazývaného divadla Astorka Korzo ´90 a v 70. rokoch pôsobil na Novej scéne v Bratislave.

V 80. rokoch sa stal umeleckým šéfom Štúdia S, ktoré o pár rokov kúpil a premenoval na Štúdio L + S. Spolu s už zosnulým Júliusom Satinským († 61) tiež vytvorili legendárnu humoristickú dvojicu, ktorá má svojich fanúšikov dokonca aj dnes. A hoci má už nezabudnuteľný Lasica vek, v ktorom by si mal užívať zaslúžené voľno, milovanú prácu dlhé roky nedokázal opustiť. „Prechod do dôchodku by znamenal, že by som z jedného dňa na druhý prestal pravidelne hrať divadlo,“ vysvetlil ešte vo februári Novému Času Milan, ktorý na svoje povolanie nedá dopustiť. V našom najnovšom rozhovore však prekvapivo prezradil, že už viac pracovne aktívny nebude.