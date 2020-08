Krajniak avizuje zmenu v zákone o tripartite: Do dialógu chce zapojiť aj iné organizácie

Ministerstvo práce má pripraviť návrh, ktorý má upraviť zákon o tripartite. Avizoval to minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) s tým, že tripartita by mala byť čo najreprezentatívnejšia.

Podľa neho by sa do sociálneho dialógu mohli zapojiť aj iné organizácie, ako napríklad Inštitút zamestnanosti, či organizácia Pracujúca chudoba. Podľa neho je dialóg aj o ústupkoch. Odborári v pondelok z rokovania tripartity odišli po tom, ako minister individuálne rokoval o minimálnej mzde so zamestnávateľmi.

Správu aktualizujeme.