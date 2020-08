Nechutný objav na ihrisku v Bratislave bol poslednou kvapkou: Zuzanu trápi vlažný prístup starostu Péka

Sú zúfalí! Rodičia v bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice už tretí rok bojujú s asociálmi, ktorí im ničia obľúbené detské ihrisko, na ktoré radi chodievajú so svojimi ratolesťami.

Napriek tomu, že zakaždým sa rodičia snažia udržiavať poriadok a čistotu vždy po príchode im ostanú iba oči pre plač. Pohádzané fľaše, zničené preliezky a najnovšie aj ľudské výkaly dohnali rodičov k tomu, aby sa obrátili aj na starostu mestskej časti. Ten však podľa ich slov zostáva k ich požiadavkám hluchý.

„3 roky chodím s deťmi na to ihrisko a zakaždým zbierame rozbité fľaše, špaky z cigariet, použité ihly,“ priznáva rozhorčene mamička Zuzana (28), podľa ktorej sa však situácia dostala do stavu neúnosnosti.„Spávajú tu bezdomovci. Vyhadzovala ich už aj pani z neďalekého klubu dôchodcov,“ pouzkazuje na fakty mama, ktorá je znechutená aj z prístupu mestskej polície, ktorá sa po­dľa jej slov ohradila, že to nie je priestupok.

„Snažíme sa chrániť naše deti, keďže sú zvedavé a všetko chytajú," hovorí Zuzana, ktorú trápi aj vlažný prístup starostu. Obrátili sme sa s prosbou o informácie aj na starostu Podunajských Biskupíc Zoltána Péka. „Problematika zdržiavania sa neprispôsobivých občanov na verejnom priestranstve, nielen na detských ihriskách je dlhodobý problém, ktorý mestská časť rieši v rámci svojich kompetencií,“ uviedla hovorkyňa starostu Martina Činovská.