Toto inde nezažijete: S remeselníkmi prežijete deň na gazdovstve či pri úľoch! Hrnčiar učil aj princeznú z rozprávky

Miestni poradia najlepšie. Banskobystrický samosprávny kraj odštartoval kampaň s cieľom motivovať Slovákov na návštevu ich malebného kraja, ktorý návštevníkov očarí jedinečnými scenériami, chutným jedlom a prívetivými obyvateľmi.

V spolupráci s miestnymi preto pripravili pre turistov pobyt na gazdovstve so skúseným farmárom, deň pri úľoch s dlhoročným včelárom alebo prehliadku hrnčiarskej dielne, kde vznikali rekvizity k filmu Kráľ Drozdia brada.

Od momentu, keď BBSK predstavil projekt Za horami, za dolami, pracuje s ľuďmi z regiónov a zároveň prezentuje aj silné príbehy. „Miestni reprezentujú to, čo je typické pre tento prevažne vidiecky kraj. Tradície, remeslo, duchovné hodnoty, históriu a nepoškvrnenú prírodu. Svojou činnosťou prispievajú k tvorbe unikátnej turistickej ponuky,“ uviedla Zuzana Jóbová z KOCR Banskobystrický kraj Turizmus. V súčasnosti ponúkajú viac ako 50 jedinečných zážitkov, ktoré tvoria a poskytujú ambasádori a ďalší miestni poskytovatelia služieb v rôznych kútoch kraja.

„Turistickú ponuku tvoria ľudia. A je jedno, či je to na hrade, na vode, v prírode, alebo v meste. Stavili sme na konkrétne príbehy miestnych, na ich zážitky a s nimi spojené emócie. Tak, ako nám to odkázal svojou prácou Pavol Dobšinský, keď chodil a zbieral rozprávky, tak aj my chodíme po kraji, inšpirujeme miestnych k tvorivosti a spolu s nimi vytvárame cestovateľské zážitky,“ dodala predsedníčka z KOCR Iveta Niňajová.

Jozef Kučera, Lazy pri Hriňovej (okr. Detva)

Mladý gazda sa zaujíma o tradičnú architektúru, remeslá, kultúru, a najmä o staré pracovné postupy. Návštevníci sa na jeho statku môžu vrátiť v čase o necelé storočie do čias, keď budík suplovali sliepky a vstávalo sa za svitania, aby sa obhospodárilo hospodárstvo. Turisti si môžu obzrieť gazdovstvo, ktorému dominujú zrubová pastierska koliba a humno so slamenou strechou, pričom návštevníci môžu kedykoľvek priložiť ruku k dielu.

Ján Fiala, Brehy (okr. Žarnovica)

Ján pozoroval pri práci svojho otca, skúseného hrnčiara, ako sa mu pod rukami z hliny rodia najrôznejšie predmety. Neskôr to naučil aj princeznú z rozprávky Kráľ Drozdia brada a dnes učí remeslo každého, kto má záujem. Návštevníci sa môžu zastaviť na kus reči a zároveň si môžu vyskúšať rozhýbať hrnčiarsky kruh. V dielničke sa môžu pokochať aj štiavničkami - starodávnymi fajkami, ktoré začal Janko vyrábať, aby si ich pamätali aj budúce generácie. Táto dielňa sa preslávila tým, že do spomenutej rozprávky zabezpečoval Fiala všetky riady, výrobky a dekorácie.

Dávid Turčán, Liešnica (okr. Poltár)

S priateľkou učí Dávid malých aj veľkých, domácich i zahraničných návštevníkov v ich včelnici pri Kokave nad Rimavicou všetko o včelárstve. S edukačnou včelnicou Včelí kRaj sa návštevníci môžu aspoň na deň priučiť krásam včelárstva. Vychutnajú si tak bzukot včiel, vôňu medu či propolisu aj prácu s voskom. V tichej doline Liešnica pri Kokave nad Rimavicou môžu sledovať život včiel, ochutnať med a dokonca chytiť trúda.