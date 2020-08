Na konte má štvrtý triumf: Juraj Sagan sa stal majstrom Slovenska!

Majstrom Slovenska v pretekoch s hromadným štartom cestných cyklistov sa stal Juraj Sagan.

Tridsaťjedenročný jazdec Bora-Hansgrohe získal už svoj štvrtý titul (2016, 2017, 2019, 2020). Druhý skončil jeho oddielový kolega Erik Baška. Celkovým víťazom a majstrom ČR sa na spoločnom šampionáte v Mladej Boleslavi stal Adam Ťoupalík (Elkov).



Organizátori pripravili pre cyklistov 192 km dlhú trať, počas ktorej niekoľkokrát absolvovali menší a väčší okruh. Počas nich museli prekonať dve stúpania - dokopy šesťkrát Dobrovice (2,9 km, 4,3%) a dvanásťkrát Ctiměřice (0,9 km, 4,7%). Oproti pôvodným prihláškam chýbal z každej krajiny jeden hviezdny cyklista. Zo Slovenska nakoniec nepricestoval Peter Sagan a o titul nebojoval ani domáci Roman Kreuziger. Veľký favorit na triumf tak bol špecialista na klasiky z tímu Deceuninck - Quick Step Zdeněk Štybar. Na slovenskej strane to boli majster a vicemajster z vlaňajšieho ročníka Juraj Sagan a Erik Baška, dobrú pozíciu mala početná banskobystrická Dukla.

Od úvodu sa išlo v dobrom tempe a neustále sa útočilo. Únik sa však nevytvoril ani po niekoľkých kilometroch. Nádejne vyzeral pokus šestice aj s Martinom Haringom a Pavlom Rovderom z Dukly, no silné české tímy túto skupinu stiahli. Podobne dopadol aj pokus Erika Bašku, Juraja Bellana, Josefa Černého a Matej Záhalku. Vyšlo to až po 70 km českej štvorici Záhalka (Elkov), Michal Schuran (Příbram), Vojtěch Řepa (Topforex), Ján Ryba (Sparta Praha) a s nimi odišiel aj Martin Vlčák z Dukly. Najviac si vypracovali trojminútový náskok, ale pelotón ich držal väčšinou do minúty a pol. V hlavnom balíku sa postupne začalo jazdiť, tempo stúpalo, cyklisti odpadávali. Asi 60 km pred cieľom bolo v balíku už len okolo 40 pretekárov, vpredu zostala len štvorica už bez Rybu. Na posledných dvoch kolách bolo manko balíka už len 50 s, J. Sagan, Baška a štvorica z Dukly išla na predných pozíciách hlavnej skupiny. V závere pretekov začalo silno pršať.

V predposlednom stúpaní na Dobrovice zaútočil z úniku Záhalka a zostal pri ňom len Řepa. Dvojica mala k dobru asi 30 s. Na ďalšom kopci asi 30 km pred cieľom zabral Štybar a už úplne roztrhal hlavnú skupinu, do ktorej spadli aj dvaja z úniku. Do posledného kola tak prišlo na čele 13 pretekárov, zo Slovákov medzi nimi zostal len Juraj Sagan a tak bolo jasné, že keď sa v skupine udrží, získa svoj štvrtý titul majstra Slovenska. V skupine boli z Čechov šiesti jazdci Elkovu a ďalší šiesti z rúznych tímov. Na čele sa dlho neútočilo a viac taktizovalo, 13 km pred cieľom vyrazil dopredu Michal Schlegel z Elkovu, pod posledným stúpaním to skúsil aj Jozef Černý, ale ani jeden z nich sa neodtrhol. Na zjazde unikol 19-ročný mladík Jakub Bouček z tímu Topforex Lapierre, no do posledných dvoch kilometrov išla sedmička českých pretekárov spolu. V záverečnom špurte bol najsilnejší Adam Ťoupalík z Elkovu, ktorého nasledovali Zdeněk Štybar (Deceuninck - Quick Step) a Petr Vakoč (Alpecin-Fenix). J. Sagan si prišiel po štvrtý slovenský titul v druhej skupine za najlepšou desiatkou s približne minútovým mankom. Baška prišiel do cieľa sám s tri a polminútovou stratou.



výsledky:

MSR: 1. Juraj Sagan, 2. Erik Baška (obaja Bora-Hansgrohe), 3. Lukáš Kubiš, 4. Marek Čanecký, 5. Martin Haring (všetci Dukla Banská Bystrica), 6. Matúš Štoček (Beltrami TSA - Marchiol), 7. Patrik Tybor, 8. Martin Vlčák (obaja Dukla Banská Bystrica), 9. Juraj Lajcha (Cycling Academy Trenčín)