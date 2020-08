Gulášový duel bojovníkov: Végh a Boráros si to rozdali s vareškou v ruke, kto vyhral?

Profesionál sa nezaprie! Na prekážkovom behu pod hradom Krásna Hôrka sa stretli nielen milovníci ľahkej atletiky, ale nechýbali ani majstri bojových umení.

Tvrdí chlapi si to však nerozdali v ringu, ale s vareškou v ruke. Vyučený kuchár Attila Végh (35) sa postavil proti Gáborovi Borárosovi (28) a na body ho porazil. Gábor napokon priznal, že v kuchyni mu to až tak dobre nejde.

Bojovníci z ringu verejnosti ukázali kulinárske umenie. Na pódiu pred zrakmi stoviek návštevníkov predviedli, akými ingredienciami dochucujú guláš. Okrem melóna pridali aj mango. No svete div sa - výsledok bol naozaj chutný! „Ako vyučený kuchár som musel vyhrať. Počas kempov som bol totiž odkázaný na varenie. Najradšej chystám guláš z diviny. Bola by to hanba, keby som dnes neporazil Gábora... Bol šikovný, ale asi sa ešte nemal kde naučiť obracať sa v kuchyni,“ povedal Végh.Jeho súper, spomínaný Gábor Boráros, pre Nový Čas priznal, že varenie naozaj nemá v obľube a dodal: „Zápasenie a tréningy, to je už iná káva! Radšej chodím do reštiky...“

Profesionálny hodinový kuchár Mark Gorsc (28) však potvrdil, že obaja majstri zápasenia sa činili aj pri chystaní karí omáčky s mangom a podaril sa im aj vegánsky perkelt. Z viac ako 400 účastníkov podujatia sa napokon väčšina vybrala na namáhavú trať prekážkového behu, kde si vychutnali poriadnu porciu zábavy a adrenalínu.

Trať prekážkového behu

- 5 km (15 prekážok)

- 12 km (20+ prekážok)

- Challenge/Cross fit štýl na 300 metrov s 10 prekážkami

- detské preteky v rôznych kategóriách od 3 do 15 rokov