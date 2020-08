Tomáš Tatar v NHL skončil, vypadol aj obhajca Stanleyho pohára St. Louis

Hokejisti Montrealu Canadiens aj so slovenským reprezentantom Tomášom Tatarom vypadli v 1. kole play off NHL.

V dueli Západnej konferencie Vancouver zdolal obhajcu Stanleyho pohára St. Louis 6:2 a v sérii zvíťazil 4:2.



Philadelphia uspela v sérii play off prvýkrát od roku 2012, pod piatkový triumf sa podpísali najmä brankár Carter Hart s 31 zákrokmi a Kevin Hayes, autor gólu a asistencie. Flyers sa v 2. kole stretnú s New Yorkom Islanders. Oba zásahy Montrealu dosiahol Nick Suzuki, Tatarov spoluhráč z prvej formácie Joel Armia mal dve asistencie, rovnako ako Jonathan Drouin. Slovenský krídelník odohral 14:26 minúty a dvakrát vystrelil na bránku.



Vancouver prakticky rozhodol už v prvej polovici zápasu, keď do 29. minúty viedol už 4:0. V záverečnom dejstve sa dvakrát presadil Jaden Schwartz, no na oba góly odpovedal Tyler Motte. Duel príliš nevyšiel brankárovi St. Louis Jordanovi Binningtonovi, ktorý pustil štyri z osemnástich striel a po štvrtom zásahu prenechal miesto Jakeovi Allenovi.Švédsky útočník v dreseNathana MacKinnona s Colorada, obaja majú na konte 13 bodov so zhodnou bilanciou 4+9."Kosatky" sa prebojovali z 1. kola play off prvýkrát od roku 2011 a v ďalšej fáze si zahrajú s Vegas Golden Knight.1. kolo play off NHLštvrťfinále Východnej konferenciešiesty zápas:štvrťfinále Západnej konferenciešiesty zápas: