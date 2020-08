Bývalého príslušníka Zelených baretov obvinili zo špionáže pre Moskvu: Donášať mal 15 rokov

Bývalého príslušníka amerických špeciálnych síl, tzv. Zelených baretov, v piatok zatkli a obvinili zo špionáže pre Moskvu. Oznámilo to ministerstvo spravodlivosti USA, ktoré citovala agentúra AFP.

Podľa ministerstva ide o 45-ročného Petra Rafaela Dzibinského Debbinsa, narodeného v USA, v súčasnosti žijúceho v štáte Virgínia. Ruské tajné služby ho údajne naverbovali už v roku 1996, teda ešte predtým, než začal slúžiť v americkej armáde. Tajné kontakty s Moskvou udržoval zhruba 15 rokov.

Proti Debbinsovi vzniesli obvinenie zo sprisahania za účelom odovzdávania informácií, týkajúcich sa obrany USA, zahraničnej vláde. V prípade odsúdenia mu hrozí až doživotný trest.

Pred svojím naverbovaním do služieb Moskvy Debbins absolvoval niekoľko ciest do Ruska, odkiaľ pochádzala jeho matka. S ruskými agentmi podľa ministerstva nadviazal kontakt na univerzite v Čeľabinsku, kde vtedy istý čas študoval.

Následne si vzal za manželku svoju ruskú priateľku a vstúpil do americkej armády. Z nej chcel neskôr odísť, ale ruskí agenti ho údajne podnietili k tomu, aby zostal a vstúpil do radov Zelených baretov. Príslušníkom týchto špeciálnych jednotiek bol v rokoch 2001-2005. Získal pritom hodnosť kapitána, pôsobil v Nemecku a Azerbajdžane a mal bezpečnostnú previerku vysokého stupňa.

Po odchode do civilu sa venoval podnikaniu v Minnesote, avšak zostával v kontakte s ruskými agentmi až do roku 2011, keď sa presťahoval do inej časti USA.

Od februára 2020 Debbins podľa svojho profilu na LinkedIn pôsobil ako profesor na Wisconsin International University so sídlom v ukrajinskom Kyjeve.