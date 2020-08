Dobré správy pre východniarov: Dodávateľ prevodoviek môže zamestnať až 600 ľudí

Výborná správa! Napriek pandémii pri Košiciach získa prácu minimálne 40 operátorov výroby.

V priemyselnom parku Kechnec pri hranici s Maďarskom, kde je vynikajúca infraštruktúra a celkovo tu robí až 3 500 zmestnancov, začínajú budovať ďalšiu modernú fabriku Magna Powertrain. Podľa zakladateľa inovačných metód a starostu Jozefa Konkolyho rátajú s príležitosťami až pre 600 ľudí... V okrese, ktorý dlho ignorovali investori, je spomínaný park živou vodou.

„Rozširujeme svoje pôsobenie na Slovensku, lebo tu pôsobíme už vyše 15 rokov. Nainštalovali sme nové výrobné a montážne linky a úspešne spustili výrobu dvojspojkových prevodoviek vrátane hybridných verzií pre automobilový priemysel, konkrétne pre spoločnosť BMW,“ povedala generálna riaditeľka nového investora Katarína Vaškovičová.

Pripomenula, že celková investícia aj s pôvodnou halou dosahuje až 220 mil. eur, pričom náklady na novú halu by mali dosiahnuť 10 miliónov. Prítomný minister hospodárstva Richard Sulík potvrdil, že pomoc štátu vo forme úľavy na dani by mala predstavovať približne 25 percent. Halu dokončia v júli budúceho roka a výrobu plánujú spustiť v decembri.

„Budú sa tu vyrábať komponenty, ktoré idú do prevodoviek. Zatiaľ počítame so 40 zamestnancami, pričom momentálne máme 950 zamestnancov a v širšom horizonte je predpoklad, že plná kapacita by mala dosiahnuť až číslo 1 200,“ dodala Vaškovičová. Starosta Jozef Konkoly, ktorý je vo funkcii už 30 rokov, pre Nový Čas uviedol, že je väčším optimistom:

„Uvažujeme až o 600 zamestnancoch, pričom sme hrdí na náš park, no to nie je všetko. Kechnec nie je len priemyselná zóna, ale máme aj vlastné zdravotné stredisko, prevádzkujeme vodovod, kanalizáciu, čističku, úpravňu vody...“ Priemyselný park tak do oblasti konečne doniesol potrebné pracovné ponuky.





