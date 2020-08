Anketa medzi rodičmi: Súhlasíte s nosením rúšok v triedach? Kto sa búri a čo na to odborníci

S rúškami aj v triede! To je realita, ktorá povinne čaká prvé dva septembrové týždne žiakov druhého stupňa základných škôl a stredoškolákov.

Nariadenie hlavného hygienika má zabrániť šíreniu COVID-19 po návrate do školských lavíc po dovolenkách. Pre menšie deti na prvom stupni je nosenie len v štádiu odporúčania. Mnohí rodičia sa ale búria, nevedia si totiž predstaviť, ako deti zvládnu niekoľko hodín v škole s rúškom na tvári. V diskusiách na sociálnych sieťach sa objavili viacerí, ktorí zvažujú či dieťa vôbec prvé dva týždne do školy poslať. Čo im hrozí, ak by tak urobili, a čo si myslia o nariadení?

Nechceme deti zbytočne posielať do ambulancií

Elena Prokopová, hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre pediatriu

Kedy nemusí mať dieťa rúško?

- Platia výnimky z nosenia rúšok, ktoré sú uvedené v nariadení hlavného hygienika. Tam sú uvedené deti do 3 rokov, ľudia s poruchami autistického spektra, s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, respiračnou nedostatočnosťou a s kožnými ochoreniami, ktoré by sa mohli nosením rúška zhoršiť.

Budú sa dávať potvrdenia, že ho nemusia mať?

- Neuvažujem o tom, že by pediatri mali vydávať potvrdenia o tom, že deti nebudú nosiť rúška. Keďže je to presne exaktne dané v nariadení. A ani by to nemalo veľkú logiku, lebo my chceme ochrániť školy, aby tam deti boli v bezpečí a robíme všetky opatrenia. A teraz by sme všetky zdravé deti a ich rodičov nahrnuli do ambulancií.

Koncentrácia bude ťažká

Herényiová Gabriela, psychologička



- Mať v škole prekryté ústa je dosť veľký zlom v živote detí. Rodičia by ich na to mali pomaličky pripravovať aj hravou formou. Myslím, že koncentrácia v škole bude hodne komplikovaná. Učitelia budú mať čo robiť, cez ústa idú aj emócie a deti nebudú vedieť odčítať, ako to učiteľka myslí. Deti aj s miernou poruchou sluchu budú mať problém, rúško tlmí zvuk. Bude to hodne veľká záťaž pre učiteľov, ako aj pre deti najmä na prvom stupni, ale aj pre staršie deti.

Čo by hrozilo rodičom

Róbert Bános, advokát

- V súlade s platnou legislatívou je zákonný zástupca dieťaťa povinný dodržiavať plnenie povinnej školskej dochádzky. Pre školský rok

2020/2021 je od 2. septembra 2020 dochádzka na vyučovanie pre žiakov povinná. Za predpokladu, že by rodič dieťa do školy nepustil (bez ospravedlnenia či lekárskeho potvrdenia), mohol by sa dopustiť:

1. priestupku, ktorého sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa, ktorý ohrozuje jeho výchovu a vzdelávanie alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku alebo dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom kalendárnom roku. Za uvedený priestupok možno uložiť pokutu do 331,50 eura.

2. trestného činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže s odňatím slobody až na 2 roky.

Rúška

Ak bolo vydané opatrenie, ktoré prikazuje povinnosť nosenia rúšok vo vymedzených priestoroch, a toto by bolo bezdôvodne zo strany rodiča porušované, môže ísť o priestupok a hrozí pokuta do 1 659,00 eura.

Rodič vs. štát

Za predpokladu, že by rodič podal na školu (štát) žalobu napr. o náhradu škody/náhradu nemajetkovej ujmy, musel by v konaní preukázať protiprávne konanie štátu, vznik škody/ujmy, príčinnú súvislosť. Šanca na úspech v takomto konaní závisí od osobitostí každého prípadu.

Súhlasíte s nosením rúšok v triedach?

Nie - Andrea (36) so synom Peťkom (8), Lučenec Otvoriť galériu Andrea a Peťko Zdroj: den

- Som za to, aby deti nemuseli mať rúška v triedach. Je náročné, aby v nich absolvovali všetky vyučovacie hodiny. Súhlasím však s tým, aby ich mali na školských chodbách, alebo pri presúvaní sa do iných tried.