Linda má silnú panickú poruchu, vyjsť z domu je pre ňu peklo: Štát nechce študentke prispieť na psa

Na pomocníka nemá nárok! Študentka Linda (26) z Trnavy bojuje s panickou poruchou a strachom z otvorených priestranstiev, ktorá jej strpčuje život.

Pomôcť by jej mohol asistenčný pes, ktorý by ju všade sprevádzal a pomohol jej bez strachu dennodenne fungovať. Po inšpirácii zo zahraničia požiadala štát o príspevok na chlpatého pomocníka. No Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave ju už dvakrát odmietol. Nešťastná mladá žena nevie, ako ďalej... Linda s problémami bojuje už dlho.

„Diagnostikovali ťažkú panickú poruchu s agorafóbiou. Problémy mávam od detstva,“ odhalila Linda. Na strednej školy študovala herectvo, ktoré podľa jej slov zvládala aj vďaka tomu, že ju mimoriadne napĺňalo. Situácia sa však zhoršila po tom, čo nastúpila na Univerzitu v Nitre na estetiku. „Po treťom ročníku na Vysokej škole prišiel na mňa strašne silný panický záchvat, kvôli ktorému som musela ísť na neurológiu, aby mi nasadili silné lieky,“ odhalila Linda. Nádejou boli pre študentku asistenčné psíky, ktoré v zahraničí používajú aj pri rozličných terapiách.

„Videla som, že týchto psíkov používali nielen pre nevidiacich, ale aj pre ľudí s agorofóbiou a panickou poruchou,“ prezradila brunetka, ktorá sa spojila s trénerkou psov Jarmilou Virágovou. Odborníčka jej poradila, aby si dala žiadosť o finančný príspevok na kúpu takéhoto pomocníka na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. „Uznali ma ťažko zdravotne postihnutou, ale povedali, že psíka nepotrebujem, lebo nie som telesne postihnutá. Vadilo im tiež, že som nebola hospitalizovaná,“ prezradila.

Jej diagnóza ju pritom paralyzuje aj vo vlastnom dome, a keď má ísť von, je to pre ňu peklo. Pomocnú ruku napokon podala Jarmila, ktorá jej dala vyradeného psíka Atosa, aby skúsila, či by jej nepomohol. „Niekedy mám pri záchvate pocit, že zomriem a neviem sa pohnúť. Psík by mi vedel podať lieky, vodu a existuje technika, kedy postláča určité body na tele, ktoré môžu pomôcť,“ uzavrela Linda, ktorá sa nevzdáva nádeje. Opodstatnenou sa zdá žiadosť aj PR manažérke Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psi Eve Sládkovej. „Keď je v sprievode psa, je schopná vyjsť,“ uzavrela.

Klientka psa nepotrebuje

Jana Lukáčová, hovorkyňa Úradu práce sociálnych vecí a rodiny

- Poskytnutie príspevku na kúpu asistenčného psa osobe s ťažkým postihnutím je možné v prípade, že takáto osoba má potvrdené také telesné alebo duševné postihnutie, v dôsledku ktorého by nebola schopná vykonávať každodenné činnosti.

Na základe lekárskeho posudku a posudkového záveru o sociálnych dôsledkoch ťažkého zdravotného postihnutia však odvolací orgán skonštatoval, že ani v druhostupňovom správnom konaní nebola zistená taká skutočnosť, ktorá by účastníčku konania znevýhodňovala v porovnaní s fyzickými osobami bez zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok a spôsobovala jej sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia v oblasti sebaobsluhy.

Napriek svojej diagnóze je klientka schopná vykonávať každodenné činnosti. Odvolací orgán dospel k záveru, že klientke by požadovaná pomôcka nekompenzovala sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia, preto na ňu nie je odkázaná. Z tohto dôvodu jej peňažný príspevok na zaobstaranie psa so špeciálnym výcvikom nebol navrhnutý.

Čo je panická porucha

Prichádza bez zjavnej príčiny a príchod nemožno predvídať. Často je sprevádzaná celou paletou rôznych telesných príznakov: búšenie srdca, potenie, triaška, sucho v ústach, ťažkosti s dýchaním, bolesti alebo nepríjemné pocity na hrudníku, pocit roztraseného žalúdka, návaly tepla alebo chladu, pocity znecitlivenia alebo mravčenia. Tiež sa môžu dostaviť príznaky zmeny duševného stavu: pocit závratu, mdloby, nepokoj či točenie hlavy.

Čo je agorafóbia

Úzkostná porucha, ktorá sa prejavuje, silným strachom z verejných priestranstiev, zo situácií, ako je preprava v MHD, pohyb v obchodoch a obchodných domoch.