Spevák Robo Papp zúri kvôli nariadeniam pre školákov: Nesúhlasím s rúškom pre moju Isabellu!

Vrásky na čele mu robia najnovšie opatrenia, ktoré zverejnila vláda z dôvodu druhej vlny koronavírusu.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Známy slovenský spevák Robo Papp (38) si len pred vyše mesiacom vzal za ženu sympatickú plavovlásku Veroniku (28), s ktorou čakajú ich prvé spoločné dieťatko. Obľúbený umelec má však už z predošlého vzťahu s bývalou ženou Evou (43) krásnu dcérku Isabellku (10). A práve pre ňu sa Robo veľmi trápi. Dievčatko, ktoré má problémy so sluchom a funguje iba s načúvacími prístrojmi, to v škole podľa nových pravidiel nebude mať vôbec jednoduché, čo speváka postavilo zo stoličky.

Robo Papp tvoril pár s Evou Lučeničovou dlhých pätnásť rokov. Z ich vzťahu vzišla krásna dcéra Isabella, na ktorú nedá hrdý otec dopustiť. Preto, keď minister školstva Branislav Gröhling oznámil nové opatrenia, ktoré prikazujú deťom nosiť ochranné rúška v interiéri, neostal Robo ticho. Veselému dievčatku totiž naplno nefunguje sluch, preto musí používať načúvacie prístroje.

Tieto preventívne opatrenia jej podľa Robových slov poriadne skomplikujú život. „Moja dcéra, ktorá má stratu sluchu a funguje s načúvacími prístrojmi a sedí v prvej lavici ako integrovaná žiačka, asi svojej učiteľke v rúšku veľmi rozumieť nebude,“ napísal nahnevane na svojom profile. Keď ho oslovil Nový Čas, spevák, ktorý je z tejto skutočnosti veľmi nešťastný, vo svojom pobúrení pokračoval: „Čaká nás zas škola, kde moja 10-ročná dcérka Isabella so svojimi načúvacími prístrojmi zrejme učiteľku v rúšku nebude vôbec počuť.“

Dievčatko však v septembri do ďalšieho ročníka predsa len nastúpi. „Do školy však pôjde, nech sa vidí s kamarátmi,“ priznal otvorene spevák. Svoje „nadšenie“ však neskrýval. „Samozrejme, už sa ale nevieme dočkať ďalších nezmyselných a zničujúcich opatrení, ktoré si pre nás vláda pripraví,“ dodal Papp.

Pyšný otec

Pre Roba je dcérka to najväčšie šťastie. Ako milujúci rodič sa s ňou snaží tráviť čo najviac času, i keď je jeho diár často preplnený a povinnosti nepočkajú. A hoci si v živote vybudoval už nemalú kariéru, najväčší úspech pre neho je práve milovaná Isabellka. „Som pyšný na to, že som niečo v živote dokázal a nehanbím sa za to. Ale najviac na svete som pyšný na svoju dcéru a budem ju viesť k tomu, aby nepočúvala nikoho, len hlas svojho srdca. A aby v živote robila to, čo ju baví, a čo ju nebaví, s tým nech nestráca čas,“ opísal nedávno svoje pocity k dievčatku Robo. „Či sa rozhodne byť vedkyňou alebo kaderníčkou, vždy ju budem bezpodmienečne podporovať, nemusí byť každý inžinierom,“ ukončil spokojne umelec a taktiež pridal spoločnú fotku.