Slováci, POZOR, platia nové obmedzenia pri ceste z Chorvátska! Ak toto nedodržíte, čaká vás karanténa

Slováci cestujúci z Chorvátska môžu naďalej prechádzať cez Slovinsko, no stihnúť to musia do 12 hodín.

Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke. Slováci môžu tranzitovať cez slovinské územie, povolené sú však len nevyhnutné zastávky a musia sa držať stanovenej tranzitnej trasy.



„Slovinská republika zaradila Chorvátsko s platnosťou od 21. augusta 2020 na zoznam krajín so zhoršenou epidemiologickou situáciou, na takzvaný červený zoznam krajín," informuje ministerstvo. Pre Slovákov to znamená niekoľko obmedzení. „Musia tranzitovať cez územie Slovinskej republiky v priebehu 12 hodín bez zbytočného zastavenia a opustenia tranzitnej trasy - sú povolené len nevyhnutné zastávky napr. za účelom čerpania paliva alebo zastávky na toaletu, nie je povolené prenocovanie," uvádza MZVEZ SR. Dovolenkári cestou z Chorvátska čakali v niekoľkohodinových kolónach: Kolaps dopravy kvôli Rakúšanom Ak nedodržia pokyny stanovené slovinskou stranou, ako je napríklad dĺžka pobytu, čaká ich povinná karanténa. Rezort diplomacie tiež upozorňuje, že slovinskí občania majú možnosť na návrat z Chorvátska bez povinnosti absolvovania karantény do polnoci 24. augusta, čo môže spôsobiť výrazné zdržania na hraničných priechodoch a tvorbu kolón aj na území Slovinska. Slováci na prekročenie hranice nemusia disponovať negatívnym testom na ochorenie COVID-19. Polícia Slovinskej republiky však odporúča, aby mali zo sebou potvrdenie o tom, že strávili pobyt v Chorvátsku. Toto neveští nič dobré: Chorvátsko hlási nový rekord v počte nakazených za jediný deň