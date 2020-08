Brazílsky obchodník má doma zbierku snov: Ošúchané tenisky Rogera Federera má iba on!

Vždy túžil zbierať niečo výnimočné! Preto padla po dlhých úvahách jeho voľba na športovú obuv legendy svetového tenisu Rogera Federera (39)!

Svojou zbierkou 29 párov sa pochválil na internetovej stránke brazílskeho tenisového zväzu TenisBrasil, kde mu spočiatku nechceli veriť, že nateraz zhromaždených 29 párov je najväčšou zbierkou na svete. Toto prvenstvo mu napokon odobrili fanúšikovia švajčiarskej legendy, ktorí sa zhodli na tom, že zbierať tento artikel by im nikdy nezišlo na um. „Dostať sa však k týmto kúskom je priam zázrak,“ priznal podnikateľ zo Santa Catariny s dôvetkom, že podpísané rakety, loptičky, uteráky nájde zberateľ v ponuke takmer každej aukcie.



Brazílsky obchodník položil základy svojej šialenej vášne v roku 2009, keď si kúpil dva páry topánok Air Zoom Vapor VI. „Odvtedy sú stále v krabici. Nik ich nikdy nemal na nohách,“ pokračoval Brazílčan, ktorý priznal, že občas sa k nemu dostane nie celý pár, ale len jedna teniska.povedal Balbinot, ktorý spočiatku hľadal najmä na eBay. Neskôr spoznal iných zberateľov, ktorí mu pri hľadaní pomáhajú dodnes. Upozornia, že niekde niečo čítali. A ktorý kúsok si cení najviac? Edson Balbinot bez zaváhania vyhlásil:Juhoameričan sa dušuje, že zbierku nikdy nepredá, no veľmi rád by získal Rogerovu obuv s vlastnoručným podpisom.dodal Brazílčan, ktorý si povzdychol, že v súčasnosti to vyzerá na nesplnený sen...