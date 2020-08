Hráč Sevilly si poriadne rýpol do Antonia Conteho: Pozrime sa, či je táto parochňa skutočná!

Antonio Conte (51) si po včerajšku môže spytovať svedomie. Svojich zverencov totiž nedokázal priviesť ani k jednej z trofejí.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Najprv skončili jeden bod za Juventusom v rámci Serie A a najnovšie mu o vlas ušiel aj triumf v Európskej lige. Práve vlasy boli pre Contého spušťačom ostrej výmeny názorov.Banega adresoval Contému nemiestnu poznámku smerovanú k jeho vlasom.kričal Ever smerom na lavičku. Narážal tak na Contého transplantáciu vlasov o ktoré prišiel.Najprv sa o ňu dvakrát neúspešne pokúšal v Taliansku, no nakoniec sa rozhodol vycestovať do Kanady, kde sa zákrok podaril. Conté na Banegu reagoval slovamipričom si Banega ukazoval na vlasy.Jeho zverenci duel nakoniec tesne nezvládli, keď si Romelu Lukaku strelil vlastný gól počas jednez zo štandardných situácií.