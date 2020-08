Poslanec načapal v Bratislave falošných robotníkov: Banda starčekovi takmer vybielila účet!

Bezhraničná drzosť! Iba tak by sa dalo nazvať to, čoho bol svedkom jeden z mestských poslancov za Raču Ján Polakovič.

Videl, ako jeden z partie pofidérnych ľudí vedie bezbranného starčeka smerom, kde sú bankomaty v Rači, a to sa mu nepozdávalo. Nakoniec vysvitlo, že išlo o člena akejsi partie robotníkov, ktorí cielia na seniorov a naoko im pomáhajú a následne majú podľa poslanca nátlakovo vyberať odmeny za fušerskú prácu...

Svedkom doslova nechutného incidentu sa stal poslanec za Raču, ktorý za bieleho dňa išiel autom v Rači po Detvianskej ulici. „Išiel som autom a videl som, ako staršieho pána vedie zavalitý muž bez trička smerom k banke, kde sú bankomaty,“ povedal Polakovič, ktorý priznal, že mu situácia prišla okamžite podozrivá. Na nič nečakal a vybral sa smerom k dvojici. „Počul som len niečo také, že ako to bude. Na čo muž starkému povedal, že nie, nebojte sa, dedo,“ pokračuje poslanec, podľa ktorého sa muž tváril, akoby sa nič nedialo.

To využil starý pán a pohotovo sa schoval v blízkej sporiteľni. Podľa slov Polakoviča si muž, ktorý ho viedol, sadol k cukrárni a o chvíľu sa k nemu pridali ďalší dvaja, čo jeho domnienku, že niečo nie je v poriadku, iba umocnilo. „Ten dedko tam bol schovaný asi pol hodiny, a keď vyšiel, poprosil ma, či mu môžem pomôcť, že od neho chcú peniaze,“ prezradil Polakovič, ktorý začal konať. Starčeka zamkol vo svojom aute až do príchodu polície. „Keď sedel v aute, začali klopať na okienko a dožadovali sa, aby som ho pustil s nimi do auta, že je to ich strýko, dlhuje im peniaze a že na mňa zavolajú policajtov,“ doplnil poslanec.

Za rýľovanie chceli 500 eur

Muž zatiaľ starčeka vyspovedal. „Povedal mi, že vlastní nehnuteľnosť pri Vysokej pri Morave, kde mu zazvonili títo „robotníci“, nabehli mu dovnútra s tým, že idú pracovať. Za pohrabanie nejakej buriny chceli 500 eur, dal im len 45 eur, keďže viac doma nemal,“ odhalil šokujúce praktiky bandy operujúcej v hlavnom meste. Lenže to nebolo všetko. Následne sa starček rozhovoril.

O pár dní podľa Polakovičových slov rozbili betón pred seniorovým domčekom a proti jeho vôli ho nútili k tomu, že mu prerobia dlažbu. Za to si však pýtali horibilnú sumu. „Chceli od neho tisícky eur. Nevedel, čo má robiť, tak povedal, že musí ísť domov do Rače. No oni ho zobrali až k bankomatu,“ uzavrel sympatický muž, ktorý zavolal políciu, ktorá starčeka vypočula a po mužoch rozbehla intenzívne pátranie.