Eva s dcérkou sú stredobodom pozornosti všade, kde sa zjavia: Jedni pri pohľade na bábätko híkajú, druhí vtipkujú

Obrovské oči, dlhé mihalnice a množstvo vláskov!

Štvormesačná Lilly z Bolešova (okr. Ilava) robí svojim rodičom nielen radosť, ale rozkošné bábätko je aj stredobodom pozornosti všade, kam s ním prídu. Malá slečna má totiž na svoj vek extrémne dlhé a husté vlásky.

Majú doma hotovú princeznú z rozprávky Na vlásku. Štvormesačná Lilly má tak dlhé a husté vlásky, že to prekvapilo dokonca aj jej rodičov. „Aj starší osemročný syn, keď sa narodil, tak bol taký vlasatý. Dcérka ale prekonala nielen mňa, ale aj jeho,“ prezradila s úsmevom mama malej princeznej Eva s tým, že to bude asi dedičné. „Asi to má po mne, keď som sa ja narodila, sestričky sa chodili pozerať na najvlasatejšie dievčatko v pôrodnici,“ spomína so smiechom.

Vtipy o parochni

Jedným dychom dodáva, že s malou sú stredobodom pozornosti všade, kde sa zjavia. „Dcérka spôsobuje svojimi vláskami veľký rozruch, aj nedávno sme boli na svadbe, každý sa smial, že takú ̦vlasaňu‘ ešte nevideli, nech dáme tomu bábätku dole parochňu, nech mu nie je teplo,“ opísala s úsmevom hrdá mama. Ako prezradila ďalej, sú zvedaví, do akej dĺžky budú vlásky rásť.

„Strihať ju neplánujeme, uvidíme, čo sa z toho vykľuje. Vôbec sa o jej vlásky špeciálne nestaráme, dokonca jej ich umývame iba v čistej vode, na odporúčanie pediatra nepoužívame žiadne detské šampóniky ani kozmetiku, stačí iba čistá voda,“ vysvetlila Eva. Od ostatných bábätiek sa malá vlasaňa líši aj tým, že na česanie dlhých a hustých vláskov mamina nepoužíva bábätkovský hrebeň, ale rovno dospelácky.

„Od mesiaca a pol už musíme používať nie hrebeň pre bábätká, ale bežný hrebeň, inak nemáme šancu vlasy rozčesať,“ uzavrela s úsmevom Eva. Uznávaný pôrodník a primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v Trenčíne Peter Kaščák na našu otázku, či je to u bábätiek výnimočné prezradil, že niektoré bábätká majú vlasov viac, iné zase menej. „Bábätká sa v drvivej väčšine rodia s vláskami,“ povedal Kaščák.