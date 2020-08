Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová (25) priznala, že v nasledujúcej sezóne príde o jej najobľúbenejšie preteky.

Jedna z najväčších rivaliek Slovenky Petry Vlhovej sa podelila na Instagrame o svoje názory na rozhodnutie Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS), ktoré zrušilo novembrové a decembrové podujatia Svetového pohára v alpskom lyžovaní v Severnej Amerike.

"Myslím, že už každý vie, že preteky v Killingtone sú mojimi najobľúbenejšími. Je to radosť pretekať v Spojených štátoch. Je to úžasné a bude mi to tento rok chýbať," začala svoju reč lyžiarska hviezda.

Vo viac ako dvojminútovom videu však Mikaela hovorí aj tom, že hoci je rok 2020 náročným pre všetkých, pár mesiacov ešte ostáva.uzavrela Shifrinová s tým, že návrat do jej milovaného Killingtonu bude o rok ešte sladší.