Bývalý šéf KDH Hlina sa dostal do drsnej potýčky: Agresívny bezdomovec ho bil za bieleho dňa!

Dostal sa do nepríjemnej potýčky! Bývalý predseda KDH Alojz Hlina (49) sa stal v stredu večer v centre hlavného mesta súčasťou nepríjemného incidentu s bezdomovcami.

Keď ich upozornil, aby neležali na lavičkách, vybehli po ňom a od jedného dokonca schytal aj bitku. V hre je preto trestné oznámenie.

O incidente nás informoval čitateľ a Hlina ho potvrdil. „Bolo to na Námestí SNP na lavičkách, čo sú pri pamätníku. To je pietne miesto a ja som ich len upozornil, že nemôžu na tých lavičkách ležať, pretože tie lavičky sú určené na sedenie a ten človek ma proste napadol," vysvetlil Hlina, ktorého napadol jeden z mužov a ktorý neďaleko miesta bitky vlastní prevádzku.

„Dvakrát ma udrel päsťou a trikrát ma udrel palicou. Určite podávam trestné oznámenie, veď keď vás niekto začne biť za bieleho dňa na námestí, tak to asi nie je normálne. Potom som volal políciu, oni ho zobrali a ja idem k lekárovi. Idem vypovedať a keďže ma udrel, mám priniesť aj lekársku správu," povedal nám bývalý šéf KDH, ktorý nám poslal aj videá natočené počas potýčky. Dodal, že počas jedného videa mu po údere vypadol telefón z rúk.

Podľa Hlinu nešlo ani tak o bezdomovca, ako o opilca a kriminálnika. „On hovoril policajtom, že má nejakých 20 rokov odsedených. Podľa mňa to bol nebezpečný a chorý človek," opísal agresívneho útočníka. Hlinu nahnevalo aj to, že aj keď policajti vzali bezdomovca so sebou, po pol hodine ho pustili. „Ten pán je už znova na Námestí SNP. Ten človek ma hrubo fyzicky napadol, polícia ho zobrala a po pol hodine je naspäť," nechápavo krútil hlavou.