Matovič vzbudil najnovším statusom rozruch, ľudia sú znechutení: Vulgarizmy a... Toto myslí vážne?!

Diplomacia po slovensky. Premiér Igor Matovič si opäť vylial dušu na sociálnej sieti. Spôsobom, ktorý u vysokopostaveného človeka len tak nevidieť. Matovič si však ide svoje a byť iný jednoducho odmieta.

"Nasral som kopu ľudí," začal hneď zostra premiér. "... najprv netolerantných ateistov, ktorým som si dovolil vytknúť formu, akou ´otvorili debatu´ o odluke cirkvi od štátu. Potom závistlivcov, keď som oznámil, že 50 miliónov si podelia všetci zdravotníci z prvej línie. Nasledovali hejslovenskí zadubenci, ktorí si ani len nevedia predstaviť, že Maďar je úplne rovnaký človek ako Slováčisko.

Pokračovali Lukašenkovi obdivovatelia, ktorých som do nepríčetna vytočil prijatím odvážneho veľvyslanca Bieloruska ... a úplnú vývrtku som spôsobil tým, ktorým sa panenky pretáčali z toho, že to všetko bolo v mojich obľúbených teniskách za pár penez. Takéto dni ja mám rááád," zhrnul Igor Matovič svojským spôsobom udalosti uplynulého dňa. Status zakončil hashtagom BuďteSamiSebou.

V prípade odluky cirkvi od štátu sa dostal do slovnej prestrelky s Richardom Sulíkom. Hádku rozpútal status, v ktorom strana SaS vyjadrila túžbu po tom, aby štát ušetril milióny, ktoré každoročne vráža do cirkví. Matovič v utorok tiež korigoval svoje vyjadrenia ohľadom mimoriadnych odmien pre zdravotníkov v prvej línii. Kým spočiatku tvrdil, že tie sa lekárov týkať nebudú, včera už bolo všetko inak.

Podľa Matoviča vytočil aj Lukašenkových stúpencov. Dôvodom má byť možný azyl pre bieloruského veľvyslanca Leščena, ktorý po kritike Lukašenka zo svojej funkcie odstúpil. „Samozrejme, že by za svoju odvahu na Slovensku ako v slobodnej a demokratickej krajine mal politický azyl dostať,“ uviedol premiér. Veľvyslanec však oň zatiaľ nepožiadal.

Na Matovičov slovník zareagovali aj niektorí jeho fanúšikovia: "Pán premiér, chápem, že sa snažíte pôsobiť ako obyčajný človek a človek z ľudu. Ale ste v postavení štátnika a vyjadrovať sa spôsobom ´nasral som kopu...", tak to naozaj nepatrí do slovníka štátnika. No škoda premárnenej šance na zmenu politickej kultúry," napísal Juraj komentár, ktorý si vyslúžil tisícku lajkov.

"Mňa ste nenasral vôbec. Vy už ani neviete prekvapiť, iba ak by ste začal písať k veci. Vaše statusy sú presne obraz Vašej duse. Ani neviete, ako dláždite cestu iným, a verte, ze už to nebude dlho trvať a zo svojho kresla rýchlo odpochodujete. My národ slovenský sme trpezliví, ale máme svoje hranice!!!" odkázala mu zase Renáta.