Po Janinej fotke sa chcú ľudia odsťahovať z Petržalky: To, čo našla pred bytovkou, je len pre silné povahy!

Uf! Tento článok neodporúčame nikomu, kto trpí arachnofóbiou. Jana totiž v Petržalke objavila skutočného pavúčieho obra.

Každý, kto psychicky nezvláda pohľad na živočíchy, ktoré majú viac ako 4 končatiny, pri tejto fotke zažije malý infarkt. Ak si do toho uvedomí, že žije v bratislavskej Petržalke, do zimy sa už v pokoji nevyspí. Viac ako jedna fotka však znepokojuje Janin komentár a to, čo k fotke písali ostatní.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

"Prosím vás, máme tu 7 ks pri vchode, toto. Ja sa pavúkov nebojím, ale taký obor?" Napísala Jana z Petržalky nie práve najlahodnejší popis k autorskej fotke. Obrázok obra medzi pavúkmi rozpútal vášnivú diskusiu.

Z desiatok komentárov bolo pochvalných len zanedbateľné minimum. Tie ostatné vyjadrovali značné pohoršenie. Po zverejnení Janinej fotky mnohí začali uvažovať nad odsťahovaním sa z Petržalky. "Ktorá ulica? Či už mám začať baliť kufre," znie jeden z komentárov. No a aby toho nebolo málo, našli sa aj takí, ktorí sa rozhodli situáciu upokojiť a oznámili, že takéto monumentálne pavúky sa v tomto období vynorili aj v iných kútoch Slovenska.