Peter sa preberal regálom, vtom sa mu naskytol šokujúci pohľad: Nechutné, čo vykuklo rovno z banánov!

Toto nečakal! Peter si vyberal v známom obchodnom reťazci v Rovinke banány, no keď sa preberal regálom, všimol si na jednom banáne divné poškodenie. Podľa neho bol v ovocí jeden z najjedovatejších pavúkov na svete - palovčík brazílsky. Nový Čas oslovil preto odborníka na pavúky s tým, čo môže uhryznutie spôsobiť.

Petrovi sa v regáli naskytol nechutný pohľad. „V Bille v Rovinke sa dnes na banánoch našlo hniezdo pavúka palovčíka brazílskeho,“ napísal Peter, ktorý o náleze informoval aj vedúcu predajne. Oslovený odborník podľa fotografie neurčil druh pavúka, no potvrdil, že ak by išlo o palovčíka brazílskeho, predstavoval by nebezpečenstvo. „Jedince rodu Phoneutria sú útočné pri vyrušení a ich toxín má charakter účinného neurotoxínu,“ povedal člen spolku chovateľov jedovatých pavúkov. „Toxín spôsobí stratu svalovej hmoty, ktorá je sprevádzaná silnými kŕčmi a problémami s dýchaním,“ uzavrel.

„Naša spoločnosť stiahla z preventívnych dôvodov banány v spomínanej predajni z predajnej plochy a zabezpečila kompletnú sanitáciu priestorov predajne. Opätovne sme prekontrolovali všetky balenia banánov. Nie je potrebné šíriť paniku, zatiaľ vôbec nevieme o aký pozostatok hmyzu alebo pavúka išlo. Zároveň by sme však chceli upokojiť zákazníkov, nakoľko pravdepodobnosť prežitia akéhokoľvek živočícha v balení banánov je takmer nulová. Banány sú zabalené vo fólii, s minimálnym prívodom vzduchu a cestujú lodnou dopravou na Slovensko päť týždňov. Následne ešte zrejú v komorách za použitia špeciálnej metódy.Ako nám potvrdil náš dodávateľ, druh pavúka, ktorého zákazník spomína, nežije v oblasti pestovania banánov, jeho prirodzeným prostredím je hlavne brazílsky amazonský prales. V našom podnebí by nemal spomínaný pavúk ani šancu prežiť (vyjadrenie odborníka z Entomologického ústavu v Brne). Naša spoločnosť má momentálne v ponuke banány pochádzajúce prevažne z Ekvádoru a Kolumbie,“ uviedla hovorkyňa Billy Kvetoslava Kirschnerová.

Palovčík brazílsky / Phoneutria fera