Šok pri nakrúcaní: Policajt Stanislav († 42) sa obesil počas účinkovania v Zámene manželiek!

Nevídané nešťastie u našich susedov. Policajt Stanislav K. († 42) zo Slavkova si siahol na život v čase, keď nakrúcal českú verziu reality šou Zámena manželiek.

O smutnom prípade informuje denník Blesk. V manželstve podľa slov ženy zo susedstva nemal žiadne problémy. ,,S manželkou žili v úplne spokojnom manželstve. Do relácie sa prihlásili zo srandy, z hecu,“ povedala zdrvená susedka. ,,Nedokážem to pochopiť, dva dni pred tou tragédiou sa smial, vtipkoval ako vždy...“ Aj na nakrúcanie sa Stanislav tešil a nič nenasvedčovalo, že by počas neho boli problémy.

,,Na výmenu k nemu podľa pravidiel prišla namiesto manželky iná pani, Rómka. Aj s ňou si dobre rozumel. Na záhrade spolu vešali bielizeň, počas toho sa rozprávali, smiali sa,“ zistil Blesk od rodinnej známej. Počas nakrúcania sa však stalo niečo, čo mužovu psychiku zlomilo. V dobe, keď bola jeho žena na výmene v inom meste a u inej rodiny, si siahol na život. 11. augusta ho našli obeseného na strome. Okrem manželky ho oplakávajú dvaja synovia. Stanislav nechal staršiemu 18-ročnému podľa svedkov list a uviedol v ňom, kde jeho telo nájdu.

Ako píše Blesk, zanechal aj druhý list na rozlúčku, v ktorom opísal dôvody samovraždy. Správa zasiahol aj televíziu Nova, ktorá v Česku program nakrúca. ,,Musíme s ľútosťou potvrdiť úmrtie účastníka jednej z našich šou. Jeho rodine vyjadrujeme hlbokú sústrasť. Vzhľadom k prebiehajúcemu vyšetrovaniu prípadu políciou nemôžeme poskytnúť ďalšie informácie. TV Nova poskytuje vyšetrovateľom všetku súčinnosť. S ohľadom na okolnosti túto epizódu samozrejme nebudeme vysielať,“ cituje denník Lucii Meleckú, riadiateľku komunikácie z Novy.