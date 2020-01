Po vyhrážkach v Zámene manželiek rozvod: Michal vzal na svoju ženu kladivo!

Diváci českej televízie Nova si v stredu mohli pozrieť vyhrotený diel Zámeny manželiek.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Michal (26) sa vyhrážal vymenenej žene Pavle (26), pričom si nebral servítku. ,,Buď rada, že nie si moja manželka. To by si tu skončila na zemi. V krvi,“ nakričal na ňu, pričom ju častoval vulgarizmami.

Nápad ísť do Zámeny manželiek mala Michalov manželka Tereza (23) dúfajúc, že sa jej muž zmení. Spolu majú synčekov Míšu (3) a Matyáša (2). Agresívny výstup pred kamerami však nebol poslednou kvapkou. Ako informuje televízia Nova, po skončení nakrúcania sa opäť prejavil ako zmyslov zbavený.

,,Po tej zámene sa mi vyhrážal kladivom, pred malým Matyášom, druhý syn bol u deda. Vyhrážal sa, že ma zabije. S takým človekom fakt nie,“ povedala mladá mamička. Michal a Tereza teraz riešia rozvod. ,,Už to nefungovalo dlho, v septembri som mu povedala, že už ma to nebaví. Mal tri mesiace na to, aby sa odsťahoval. V januári sa odsťahoval a býva u mamy v Kladne. Teraz s rodičmi riešime rozvod,“ ozrejmila mladá žena.

Nova oslovila aj agresora Michala, ten to však vidí inak. ,,Nevyhrážal som sa jej kladivom. Len som ho položil vedľa nej," povedal neistým hlasom. Mladý muž dúfa, že majú s Terezou len pauzu a dajú sa ešte dokopy, aby ich deti vyrastali s oboma rodičmi.