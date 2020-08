Sulík o plánoch Porsche na Slovensku: Všetko nasvedčovalo tomu, že sa toto stane

Plánovaná investícia Porsche na Slovensku ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) veľmi neprekvapila. Pred niekoľkými týždňami mal stretnutie so slovenským vedením tejto spoločnosti. Uviedol to v stredu počas rokovania vlády.

"Oni tu už majú pomerne veľkú nástrojáreň, kúpili veľký takmer 30-hektárový pozemok, pričom na to vývojové centrum potrebovali iba dva hektáre. Všetko nasvedčovalo tomu, že sa toto stane," zdôraznil Sulík s tým, že ho to teší.

Predpokladá, že sa tak stalo preto, lebo Slovensko je ideálny priestor na priemyselné investície. "My sme jedna z najspriemyselnenejších krajín na svete, určite v Európskej únii, a toto si chceme držať," dodal minister. Očakáva, že dôjde k pracovnému stretnutiu v tejto veci.

Štátnej pomoci v tomto prípade nie je veľmi naklonený. "Skôr by sme mali vytvoriť podmienky také, aby Porsche sem chcelo prísť aj bez priamej pomoci. Nakoniec luxus a štátna pomoc sa nejako k sebe veľmi nehodia," podotkol Sulík.

Zároveň poukázal na to, že ide o investíciu, ktorá je na západe Slovenska. "Odkedy som ja ministrom, podporili sme výlučne investície v najmenej rozvinutých okresoch, lebo chceme znižovať regionálne rozdiely. Napríklad teraz o dva dni poklepkávam základný kameň v jednej investícii v Kechneci južne od Košíc. Tam treba podporovať zo štátnych peňazí investície," skonštatoval.

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) v stredu po rokovaní vlády ubezpečil, že každú podobnú investíciu sú pripravení podporiť aj individuálnym rokovaním s investorom. "V rámci existujúcich schém, ktoré máme na podporu zamestnanosti alebo presunu za prácou, alebo dokonca aj príspevok na bývanie, sme schopní individuálne rokovať a podľa požiadaviek jednotlivých investorov dokážeme vyjsť v ústrety," priblížil.

Zatiaľ pritom podľa Krajniaka neevidujú žiadnu "nadštandardnú požiadavku", kde by bolo treba vytvárať akúsi špeciálnu schému. Poznamenal, že najviac by pomohlo, ak by sa v dotknutom regióne podarilo umiestniť niektoré z prvých projektov štátnych nájomných bytov, aby sa potenciálni zamestnanci mohli aj presťahovať za prácou a nemuseli do bývania veľa investovať.

Nemecká automobilka Porsche plánuje rozšírenie areálu Centra automatizácie a robotizácie automobilovej výroby v Hornej Strede v okrese Nové Mesto nad Váhom o novú karosáreň za približne 250 miliónov eur. Pri testovaní vyvinutých výrobných liniek a produkcii karosérií pre koncernové podniky Porsche by nová prevádzka mala zamestnať 1 200 ľudí, vyplýva zo zámeru zverejneného na enviroportáli.