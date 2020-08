Dobré správy pre Slovensko: Investuje Porsche v Hornej Strede 250 miliónov?!

Dobrá správa! Na Slovensku ročne zmontujú desaťtisíce áut, no dlhodobo sa diskutuje o vízii, aby naša krajina nebola len montovňou, ale aj lokalitou s vývojárskou základňou.

V Hornej Strede (okr. Nové Mesto nad Váhom) nemecká automobilka Porsche, ktorá je súčasťou obrovského koncernu VW, stavia výskumné a vývojové centrum a neskôr majú pribudnúť aj haly s pridruženou výrobou. Porsche sa po pobočke v Dubnici nad Váhom rozhodlo investovať takmer 14 miliónov do vývojového centra pri Hornej Strede.

Na pozemkoch pri diaľničnom privádzači pri obci vyrastá priemyselný park, v ktorom má spoločnosť do konca roku 2020 vybudovať nové technologické centrum. V hale s takmer 8 000 m² nájde prácu takmer 50 vývojárov. Automobilka má však v novom priemyselnom parku aj iné plány. Plánuje investovať takmer 250 miliónov do závodu v rámci II. etapy.

V nemeckej centrále sú zatiaľ na slovo skúpi a k zámeru pokračovať vo výstavbe sa odmietli vyjadriť. Z pripravovaného posudku o posudzovaní vplyvov na životné prostredie však vyplýva, že s výstavbou ďalších 8 hál by chceli začať v roku 2024. Tam by mali podľa posudku ministerstva životného prostredia vyrábať aj roboty.

„V druhej fáze by mali byť schopní dodávať celé výrobné linky do automobilového priemyslu. Má ísť o objemy výroby (500 - 1 000 robotov),“ uvádza sa v posudku. Podľa zverejnených informácií by mali postaviť aj výrobňu lisovacích nástrojov, lisovňu dielov a podskupín karosérií, ako aj povrchovú úpravu hliníkových častí karosérie a lakovňu. Náklady by mali podľa spoločnosti predstavovať 250 miliónov. Zamestnať by mali 1 200 ľudí. Dokončiť by ju mali koncom roka 2026.

Zamerané na motoršport a luxus

Výrobca ikonických vozidiel zo Stuttgartu patrí k popredným hráčom v segmente športových a luxusných vozidiel. Najpredávanejším modelom je v súčasnosti model SUV Cayenne. V minulom roku vyrobili 95 293 kusov, pričom tretiu generáciu populárneho SUV kompletizujú vo fabrike VW v Bratislave. Okrem bežnej produkcie sa Porsche zameriava na preteky a sústavne vyvíja nové technológie, ktoré neskôr implementuje do osobných vozidiel. Aj na inováciách by mali pracovať v plánovanom centre v Hornej Strede.