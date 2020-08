Špekulácie okolo Messiho odchodu narastajú: Bola prehra s Bayernom posledným klincom do rakvy?

V španielskom futbalovom veľkoklube FC Barcelona budú mať od úvodu sezóny 2020/2021 nového trénera a od jari 2021 možno aj nové vedenie.

Po minulotýždňovej potupnej prehre s nemeckým Bayernom Mníchov 2:8 v lisabonskom štvrťfinále Ligy majstrov klub avizoval "rozsiahle a zásadné" štrukturálne zmeny. Jednou veľkou otázkou však zostáva, ako sa to týka najjagavejšej hviezdy Lionela Messiho.

Dlhé roky megahviezda svetového futbalu má v katalánskom tíme zmluvu do leta 2021 a v ostatnom období neskrývala nespokojnosť s prácou vedenia FC Barcelona. Lisabonský "výbuch" ešte viac rozdúchal mnoho dohadov o jeho športovej budúcnosti. On sám však nikdy otvorene nehovoril o odchode, no viackrát vyjadril túžbu ukončiť hráčsku kariéru tam, kde s ňou začal - v Barcelone.

Brazílske periodikum Esporte Interativo dokonca prinieslo informáciu, že Argentínčan chce odísť hneď a nie až v lete 2021. Údajne je jedným z favoritom na zisk Messiho anglický Manchester City pod taktovkou trénera Pepa Guardiolu. S Messim sa dobre poznajú, veď Guardiola v rokoch 2008 až 2012 viedol FC Barcelona.

Podľa agentúry AP v neprospech pokračovania spolupráce medzi FC Barcelona a Lionelom Messim hovorí aj nepriaznivá finančná situácia spôsobená pandémiou koronavírusu. Tento faktor tiež má stáť v ceste rokovaniam o novom kontrakte. Pravdepodobne však rozhodne to, ako dopadnú voľby vedenia klubu v jari 2021.