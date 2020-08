Fico obvinil neziskovky z politickej korupcie, majú tajiť viacero káuz: Petková vracia úder

Predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico obvinil neziskové organizácie Nadácia Zastavme korupciu (NZK) a Transparency International Slovensko (TIS) z politickej korupcie.

Podľa Fica neziskovky neinformujú o kauze advokáta Michala Miškoviča pre sľúbené zvýšenie dotácií od ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veroniky Remišovej (Za ľudí). Fico o tom informoval v utorok na tlačovej konferencii. Riaditeľka NZK Zuzana Petková dáva do pozornosti reakciu nadácie na Miškoviča, o dotácie sa neplánuje uchádzať.

Predseda Smeru na tlačovej konferencii narážal na Remišovej minulotýždňové slová o tom, že jej rezort vyčlení na podporu neziskových organizácií viac ako jeden milión eur. Podľa Fica je to päťnásobok sumy, ktorú neziskovky dostali na podporu svojej činnosti v roku 2019. Okrem toho má Remišová uľahčiť mimovládkam aj byrokraciu súvisiacu so žiadaním týchto peňazí. "Čudujete sa, že sú Zastavme korupciu a Transparency International ticho? Nech by skúsili povedať, že vidia v správaní sa OĽANO netransparentnosť, korupciu, vykrádanie štátnych prostriedkov, kto z nich by dostal dnes tie peniaze?" pýtal sa Fico.

Na Ficove vyjadrenia reagovala na sociálnej sieti koaličná strana Za ľudí, ktorej je Remišová predsedníčkou, s tým, že si Fico pletie pojmy s dojmami. Avizovaná dotácia sa totiž týka organizácií, ktoré sa venujú rozvoju sociálnych služieb, posilňovaniu vzdelávacieho zázemia, zlepšovaniu kvality života dôchodcov, zdravotne znevýhodnených a ďalších ohrozených skupín.

Petková vidí vo Ficových slovách snahu spochybniť nadáciu, ktorá okrem iného podávala podnet na parlamentný výbor, aby prešetril jeho pobyty v kaštieli s nejasným vlastníckym pozadím. Okrem toho Petková upozornila na fakt, že sa Zastavme korupciu opakovane kriticky vyjadrovali o objednaných právnych službách napríklad pre Slovenský rozhlas. Petková pripomenula tiež vyjadrenie analytičky NZK Xénie Makarovej, ktorá na Miškovičove aktivity a väzby na aktivity a na rezorty pod taktovkou OĽANO reagovala na sociálnej sieti.

Na margo dotácií zo strany rezortu informatizácie uviedla, že sa majú podľa jej informácií vyčleniť pre organizácie, ktoré bojovali s koronakrízou v sociálnej oblasti. NZK sa tak o tieto financie nebude uchádzať.