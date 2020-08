Príšerná krutosť: Čech utýral šteniatko mopslíka, telíčko našla v kontajneri jeho priateľka

Policajti stíhajú tridsaťštyriročného muža z Česka za utýranie psa rasy mops.

Päťmesačné šteňa podľa záveru znalcov usmrtil surovým spôsobom a vyhodil ho do kontajnera. Mŕtveho psa tam potom objavila jeho družka a vec oznámila polícii, mužovi hrozia až tri roky väzenia, oznámila ČTK hovorkyňa olomouckej polície Irena Urbánková.



Muž podľa vyšetrovania psa usmrtil začiatkom marca v jednom z olomouckých bytov potom, čo jeho družka odišla do práce. Potom ho aj s jeho vecami vhodil do kontajnera pred domom. "Na základe vykonanej veterinárnej pitvy a výsledkov znaleckého posudku z odboru poľnohospodárstva, odvetvia veterinárstva bolo zistené, že útok na šteňa bol vedený obzvlášť surovým a trýznivým spôsobom," uviedla hovorkyňa. Zdôraznila, že spôsob útoku nebude polícia bližšie špecifikovať.



Muža polícia obvinila z týrania zvierat v druhej polovici júla, hrozia mu až tri roky väzenia. Prípad policajti uzavreli a na olomouckú prokuratúru podali návrh na podanie obžaloby.