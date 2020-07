Matka Čecha, ktorý brutálne utýral synčeka († 3), neverí, že spáchal samovraždu: Záhadný list dva dni pred smrťou!

Záhadná smrť za mrežami! Muža, ktorého preklína celé Česko, našli mŕtveho v cele. Prípad je však opradený rúškom tajomstva.

Českom len nedávno otriasol prípad brutálneho utýrania malého chlapčeka. Josef Kuča bil, hrýzol, pálil žehličkou a nakoniec zabil 3-ročného Marečka, ktorý bol synčekom jeho družky. Súd poslal tyrana za tento neodpustiteľný skutok na 22 rokov za mreže. V base však nevydržal dlho. Po týždni totiž z väzenia prišla prekvapivá správa. Josef je už po smrti.

O tom, čo bolo príčinou Josefovej smrti, sa šíria rôzne špekulácie. Tyran sa mal podľa českých médií obesiť vo svojej cele. Jeho matka Danuša však tvrdí, že rozhodne nešlo o samovraždu a jej synovi na druhý svet niekto pomohol. Českému denníku Blesk ukázala list, ktorý jej mal jej syn poslať dva dni pred smrťou. V dopise Josef plánoval budúcnosť a zaujímalo ho najmä, ako by sa mohol čím skôr dostať za basy. "Dúfam, že sa s tým všetkým dá stále niečo urobiť, že sa to neskončilo. Snáď ma dajú do basy čo najbližšie, kvôli vám. Hlavne sa o mňa neboj, som v poriadku a dávam na seba pozor, buď pokojná," napísal vrah svojej matke v liste. Hovorkyňa väzenia potvrdila, že vyšetrujú smrť osoby, ktorá bola v cele sama, čím nepriamo odkázala na možnú samovraždu. Matka odsúdeného však tomu, že by si jej syn siahol na život, neverí.

"Pani doktorka z pitevne nám povedala, že keď tam prišli, tak visel. Ja ale nechápem, ako sa mohol obesiť, keď pri sebe po prehliadke nemal mať nič nebezpečné," dodáva Danuša, ktorej polícia poslala informatívny list, kde však nevysvetlila, ako väzeň zomrel. "Prakticky nič nevieme. len nám povedali, že vylúčili cudzie zavinenie, ale že viac nám povedať nemôžu, kým to nevyšetria," uzavrela.