Slovenka vypátrala skutočný pôvod akčného hrdinu: Žiadny Schwarzenegger, ale Arnold Mach!

Slávny Arnie je pôvodom Čech! A nemal by sa volať Schwarzenegger, ale Arnold Mach. Ktovie, s akými pocitmi prijme bývalý kalifornský guvernér a hrdina akčných filmov Arnold Schwarzenegger (73) túto informáciu. Vypátrala ju Slovenka, lovkyňa rodokmeňov Alica Jančoková (49).

V žilách hollywoodskeho herca Arnolda Schwarzeneggera koluje aj česká krv. „Arnoldov pradedko bol pôvodom Čech a volal sa Wenzel (Václav) Mach. Narodil sa v roku 1841 v dedinke Kočov pri Tachove v Plzenskom kraji. Avšak z rodnej obce odišiel do Štajerska, kde v baníckej obci Neuberg an der Mürz pracoval ako kováč,“ hovorí Alica Jančoková.

Wenzel sa v roku 1871 zaplietol s miestnou devou Kunigunde Schwarzenegger, a keď sa jej v júli 1872 narodil nemanželský syn Carl, zachoval sa ako chlap a priznal sa k otcovstvu aj oficiálne. Malý Carl teda oficiálne dostal priezvisko svojho otca – Mach. Vzťah jeho rodičov však nepokračoval. Wenzel sa o dva roky oženil s inou devou. Kunigunda sa neskôr vydala dokonca dvakrát, ale už sa jej nepodarilo porodiť živé dieťa a napokon zomrela mladá, ako 39-ročná.

„Carl mal vtedy len 17 rokov a neskôr prijal priezvisko svojej mamy - Schwarzenegger. Keď sa v roku 1897 ženil s Ceciliou Hinterleitner, volal sa Schwarzenegger a otec Mach sa už nikde nespomína. Carl mal s Ceciliou 4 deti, okrem iného aj Gustava, ktorého synom nie je nikto iný než svetoznámy Arnold. Pritom stačilo málo a legendárne priezvisko Schwarzenegger by dnes nikto nepoznal,“ usmieva sa Alica.

Bádateľka priznáva, že väčšinu práce pred ňou odviedol neznámy americký kolega. „Akurát, že jeho objav nebol zatiaľ nikde v médiách zverejnený,“ uvádza Slovenka. O Arniem vedela, že jeho mama sa volala Aurelia Jadrny. Mala typicky české meno, ale zároveň sa nikto z rodiny k nejakému českému pôvodu nevyjadroval. Naopak, boli hrdí Rakúšania.

„Pozerala som si americké stránky, ktoré sa venujú pôvodu známych osobností. Na jednej som zrazu našla nový údaj o tom, že tam figuruje Wenzel Mach a Schwarzenegger bolo vlastne priezvisko matky. Našiel to nejaký genealogický nadšenec v USA. Keďže tam boli presné údaje, v akej obci sa dedko Carl Mach/Schwarzenegger narodil, išla som si ich overiť priamo do danej matriky v obci Neuberg an der Mürz. Rakúske matriky sú pomerne prehľadne zverejnené na internete, takže som vedela presne, kde hľadať. A naozaj sa všetko potvrdilo,“ uzatvára Alica.