Kedysi vodné dielo v Lučenci sa zmenilo na nepoznanie: Uf, tak tu sa už neokúpete

Letné radovánky sa tu nekonajú. Vodné dielo Ľadovo v Lučenci je už niekoľko mesiacov vypustené kvôli rekonštrukcii, ktorá sa však mala začať už vlani. Medzitým dno priehrady zarástlo trávou, burinou a kvetinami.

Osviežiť sa ľudia v týchto horúčavách nemôžu ani na mestskom kúpalisku, ktoré je celú letnú sezónu zatvorené. Občania tak môžu využiť len kúpaliská mimo mesta či priehradu Ľuboreč. Vodné dielo Ľadovo je v prevádzke už 54 rokov a slúži na transformáciu povodňovej vlny, vyrovnávanie prietokov pod nádržou a športové rybárstvo. Tento rok na jar však priehradu vypustili.

„Dôvodom je rekonštrukcia združeného funkčného objektu z dôvodu jeho poškodenia,“ vysvetlil hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák. Dodal, že s opravami sa malo začať v jarných mesiacoch minulého roka, pre množstvo žiadostí o vysvetlenie a pre podanú námietku sa tak nestalo, hoci SVP vyhlásil súťaž na zhotoviteľa stavby ešte v septembri 2018. Rekonštrukcia prebieha v dvoch etapách.

„Samotné práce by mali trvať približne 12 mesiacov a sú hradené zo štátneho rozpočtu. V zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo by stavba mala byť zrealizovaná v sume 1 360 743 €,“ uviedol. Podľa primátorky Lučenca Alexandry Pivkovej má mesto s lokalitou aj ďalšie plány. „Podmienky na rekreáciu na Ľadove už vytvorené máme, sú tam športoviská, detská zóna, vodné prvky, bufet, hygienické zázemie, ale zároveň v spolupráci s Vodohospodárskym podnikom chceme vytvoriť podmienky aj na kúpanie v čo najčistejšej vode,“ doplnila.

Bez kúpaliska

Priehrada by mala byť znova napustená na budúci rok v apríli a malo by to trvať len 14 dní. Medzitým sa však jej dno zmenilo na lúku. „Trávnatý porast v nádržiach je ich prirodzenou súčasťou, ktoráa sa v prípade vypustenia vody rozvíja rýchlejšie, no po napustení sa rast spomalí a tvorí tak prirodzený biotop,“ povedal Bocák.

Lučenčania sa však okrem priehrady nemôžu schladiť ani na mestskom kúpalisku. Tam opravovali bazén a mali ho otvoriť v polovici júla, no nestane sa tak. „Vzhľadom na aktuálny vývoj chorobnosti na COVID-19 je možné očakávať sprísnenie epidemiologicko-hygienických opatrení, preto neuvažujeme nad otvorením mestského kúpaliska,“ ozrejmila hovorkyňa mesta Mária Bérešová.



Kde sa Lučenčania najbližšie môžu schladiť

- Miraj 3 km

- Novolandia Rapovce 10 km

- Priehrada - Ľuboreč 20 km