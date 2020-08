Misska Lujza Straková si užíva leto v Kanade: Páni, posledná fotka vás privedie do varu

Miss Slovensko 2015 Lujza Straková (25) sa zaľúbila do kanadského hokejistu Mathieua Corbeila (27).

Láska ako z rozprávky trvá dodnes, a tak sa aj zasnúbili. Striedavý život na Slovensku a v Kanade dvojici nerobí veľký problém. Lujza sa dokázala udomácniť aj ďaleko od domova. A svoju vášeň v maľovaní žien predvádza aj za veľkou mlákou. Strakovej položili na hlavu korunku krásy v roku 2015. Ako to už býva, aj na krásnu blondínku prišla misskovská kliatba. Krátko po získaní titulu krásy sa totiž s priateľom rozišli.

Po pár mesiacoch, približne v apríli 2016, spoznala súčasného partnera, hokejistu Mathieua, s ktorým dokonca plánujú svadbu. Po štyroch rokoch randenia ju totiž požiadal o ruku. „Povedal, že od prvej chvíle sa do mňa zamiloval, a že som aj jeho najlepší priateľ a chce so mnou prežiť zvyšok života,“ priznala vtedy Novému Času dojatá misska. Niet teda divu, že Lujzine kroky viedli až do Kanady.

Tam však nesedí nečinne na zadku. Misska bola totiž už u nás známa ako mejkap artistka a vlastnila salón krásy, a práve túto svoju šikovnosť predvádza teraz i v domovine svojej lásky. Sociálne siete zásobuje fotografiami, na ktorých čaruje farbičkami na tvárach žien.