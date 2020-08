Úplne nahá! Dara Rolins zverejnila pikantnú fotku: Komentáre na seba nenechali dlho čakať

S nahotou problém nemá! Speváčka Dara Rolins vyťahuje tie najnebezpečnejšie ženské zbrane. Pozrite sa, akú pikantnú fotku zverejnila.

Len nedávno sa speváčka ukázala na súkromnej akcii v striebornom tope, pod ktorým nemala podprsenku, teraz zasa provokuje fotkou, na ktorej je celkom nahá!

Dara tak načala tému nahoty, ktorú vníma ako najprirodzenejší jav, no zároveň si uvedomuje, že ide o najviac kontroverznú tému. "Chcem povedať a slobodne priznať touto fotkou, že byť nahá ma baví :) Vždy sa mi páčila vkusne prezentovaná nahota, všetko, čo mi spôsobí motýľov v bruchu, ten nádych "zakázaného", či už fotka, film, pesnička... alebo človek," napísala k aktu a pri nahote a erotike zašla ešte ďalej. "Chcem povedať, že sa tieto veci vekom príliš nemenia. Sex ma baví viac ako kedykoľvek predtým a výhodou zrelého veku je, že sa mi nezdá divné o tom hovoriť. A už vôbec necítim jediný limit alebo povinnosť k svojej intimite spôsobený faktom, že som mama. Som ŽENA v prvom rade. A či sa to niekomu páči alebo nie, chcem si to užiť. Nemám pravdu, ženy?"

Komentáre na odvážnu fotku nenechali na seba dlho čakať. "Ja si len dávam otázku, čo keby to videla vaša dcérka. Ako sa zachovať? Tiež jej poviete, že vás baví byť nahá?" spýtala fanúšička, na čo jej Dara promtne odpovedala. "Moja dcérka je vychovavaná vo svete bez predsudkov, vedená prirodzenou láskou k sebe, k svojmu telu a bez hrozby, že je na nahote niečo odstrašujúce. Niečo, za čo by sa mala hanbiť."

"Toto sa nemôže páčiť len žene, ktorá si nemôže z nejakého dôvodu dovoliť takúto fotku. Nádhera," okomentovala jej fotku ďalšia žena.

Mnoho žien Dare písalo, že ju vníma ako bohyňu a neskrývali svoj obdiv za to, ako skvelo vyzerá. "Negatívni sú len tí, ktorí závidia," hlesla jedna z nich.