Soňa Müllerová o estetických zákrokoch: Mnohí si myslia, že si dala zväčšiť túto časť tela, ona to popiera

Moderátorka Soňa Müllerová (58) patrí k ženám, ktoré majú to šťastie vyzerať dlho dievčensky.

Starostlivosť o pleť je prvoradá

Keď som začala ako vysokoškoláčka externe hlásiť v televízii, tak som sa začala o seba dôsledne starať. Vtedy sa totiž používali oveľa ťažšie mejkapy, dávali sa aj hrubé vrstvy a my sme ich mali minimálne 6 hodín na sebe, niekedy aj celý deň. Chodievala som na kozmetiku, na masáže a výživné masky. Ešte vtedy mi moja kozmetička Iva hovorila, aby som sa o seba starala, lebo to sa mi raz vráti. A tak som si ako študentka šetrila na kvalitnú kozmetiku, predovšetkým pleťovú, lebo na dekoratívnej mi až tak nezáležalo. Tú som nepovažovala za takú podstatnú, keďže som ju nosila v kabelke a neustále som niečo strácala.

Vlasy zosvetľuje

O vlasy sa, samozrejme, tiež starám. Kedysi som bola mahagón, potom ryšavka, neskôr iba medený melír a teraz ťahám blond, lebo sa hovorí, že svetlejšie vlasy omladzujú. (smiech) V posledných rokoch sa o mňa starali Peťo Sýkora a Jakub Michelčík, skvelí kaderníci, ktorým až tak veľmi kibicovať do toho nemôžem. Doma si sem-tam šupnem nejakú masku, ale takú komerčnú, na domácu výrobu nemám čas.

Pohyb, pohyb, pohyb

Veľa chodím, najmä na prechádzky s mojím psíkom, čo je základ a cvičím doma. Teraz už chodím aj na individuálne terapeutické cvičenia kvôli chrbtici, ktorá ma z času na čas pobolieva.

Jedlo miluje

Milujem všetko zeleninové, pečené kura, plody mora, dobré rybky, sardinky v olivovom oleji, čerstvú celozrnnú bagetu, mňam. A všetko od cesta, najmä lístkového. Keďže to je ale energetická nálož a so zdravím to nemá nič spoločné, tak to jedávam iba občas, lebo keď je tá chuť pomiešaná s výčitkami, tak to už nie je ono. Ale pamätám si z detstva, keď som ešte netušila, čo sú kalórie, že som na takej tej babičkovskej kuchyni všetko od múky vlastne vyrástla.