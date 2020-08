Rana pod pás z nečakanej strany: Vakcíne Sputnik V dôveruje len štvrtina ruských lekárov

Až 52 percent lekárov v ankete uskutočnenej cez ruskú mobilnú aplikáciu uviedlo, že by si nenechalo aplikovať vakcínu Sputnik V, ktorú vyvinul ústav epidemiologického a mikrobiologického výskumu Nikolaja Gamaleji.

Ďalších 23 percent by sa zdráhali na sebe očkovaciu látku otestovať a len 24 percent by vakcínu vyskúšalo. O ankete vykonanej aplikácii Spravočnik vrača (Manuál lekára), v ktorej zodpovedalo 3040 respondentov, informuje server Meduza.

Portál rbc.ru spresnil, že aplikáciu v Rusku používa cez 420.000 zdravotníkov, ktorých stupeň vzdelania možno cez profil overiť. Na otázku, prečo by sa nenechali očkovať, lekári väčšinou odpovedali, že vývoj vakcíny bol príliš rýchly a chýbajú dáta dokazujúce jej efektivitu a bezpečnosť. O tom, že ruské ministerstvo zdravotníctva schválilo prvú vakcínu proti covid-19 na svete, informoval v utorok ruský prezident Vladimir Putin. Látku si údajne nechala aplikovať aj jeho dcéra. Podľa ruského ministra zdravotníctva Michaila Muraška by prvá várka vakcíny mala byť pripravená do konca augusta.

Na vykonanú anketu reagoval aj Alexander Gincburg, riaditeľ výskumného ústavu Nikolaja Gamaleji, ktorý vakcínu vyvinul. Riaditeľ podľa agentúry TASS povedal, že sú iba dve možnosti, ako sa vyhnúť covidu-19 - buď sa nechať zaočkovať alebo prekonať ťažkú ​​formu ochorenia. Pri ochorení s ľahkým priebehom podľa Gincburga telo nezískava dlhodobú obranyschopnosť proti vírusu. Gincburg zopakoval, že vakcína v júni a júli pred svojou registráciou prešla všetkými nevyhnutnými procedúrami, ktoré potvrdili jej účinnosť a bezpečnosť.

Pred vakcínou, ktorá zrejme nebola zatiaľ testovaná na reprezentatívnej vzorke dobrovoľníkov, predtým varovala rada svetových odborníkov. Proti unáhlenému uvedeniu vakcíny, ktoré by mohlo predstavovať "zbytočné nebezpečenstvo pre zákazníkov", sa vyslovila tiež ruská Asociácia organizácií vykonávajúcich klinické testy (acto).