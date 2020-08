Samuel Mráz odchádza z Talianska: Empoli súhlasil s hosťovaním

Slovenský futbalový reprezentant Samuel Mráz (23) bude v novej sezóne pôsobiť v najvyššej poľskej súťaži.

Taliansky klub FC Empoli súhlasil s hosťovaním 23-ročného útočníka v Lubine, Zaglebie má právo opcie na trvalý prestup. Informoval o tom oficiálny web poľského klubu.

Mráz odštartoval svoju kariéru v FK Senica, v januári 2017 prestúpil do MŠK Žilina. Pred začiatkom sezóny 2018/2019 prestúpil do Empoli, kde odohral 6 zápasov a strelil jeden gól. Klub ho potom poslal na hosťovanie do Crotone, predchádzajúcu sezónu dohral v Bröndby IF. V dánskej lige odohral 25 zápasov a dal päť gólov. Na konte má tri reprezentačné štarty, v národnom drese Slovenska si pripísal jeden gól.