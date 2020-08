Emotívna rozlúčka! Španielsky futbalista Dani Parejo (31) opustil po dlhých deviatich rokoch Valenciu.

Rodák z Coslady prestúpil do konkurenčného Villarrealu údajne preto, lebo nesúhlasil s výrazným znížením platu a klub ho zaradil na blacklist nežiaducich hráčov. Parejo sa cez sociálnu sieť rozhodol rozlúčiť s fanúšikmi. No a keď mu jeho najstarší syn položil otázku, v ktorej sa ho pýtal na to, ako môže zmeniť klub, doľahli na španielskeho záložníka emócie a rozplakal sa.