Tenistka Magdaléna Rybáriková na konci kariéry: Raketu vymením za golfovú palicu!

Odíde z kurtov na gríny?! Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková (31) odohrala svoj posledný súťažný zápas ešte vlani v auguste v kvalifikácii US Open.

S bohatou a úspešnou kariérou sa plánovala rozlúčiť na aprílovom Pohári federácií, no pre pandémiu koronavírusu musela svoje plány prehodnotiť. O tom, kedy plánuje definitívne zamávať na rozlúčku i o tom, kedy a čím ju opantal golf, porozprávala sympatická blondínka exkluzívne pre Nový Čas.

Ako ovplyvnila pandémia koronavírusu váš život?

Tešila som sa na Pohár federácie v Budapešti, ktorý sme mali pred sebou, a mal byť mojím posledným. turnajom No nedá sa nič robiť, svet má asi iné problémy ako moje zápasy. Zamrzelo ma, že toto zákerné ochorenie narobilo toľko problémov.

Čo vaša rodina, ako ste tieto ťažké časy spoločne znášali?

Našťastie sme boli a sme všetci zdraví. Vzájomne sme sa podporovali, lebo pre každého športovca i človeka to bolo a stále je ťažké. Aj keď ma to nezasiahlo nejako extra, určite to nebolo príjemné. Cítim však, že sme už všetci konečne nejakí uvoľnenejší a vyrovnanejší.

Odkiaľ čerpáte chuť na sebe makať a ísť aj napriek okolnostiam stále ďalej?

Priznám sa, že som toho v posledných mesiacoch veľa nenatrénovala. Oddychovala som a užívala si normálny život. Keďže sa neviem donútiť ísť len tak na kardio, je pre mňa lepšie si ísť niekam pinknúť. Aj tam si zabehám a spotím sa.

Mám na to svoj názor, ale prepáčte, nerada by som ho takto verejne šírila.

Vraj ste prepadli golfu, ktorý vám poriadne učaroval.

To hej. V poslednom čase som si tiež bola párkrát zahrať, no tú miernu stratu kondičky som tam ohromne cítila. Týždeň som sa potom z toho dostávala...

Kedy ste podľahli kúzlu zelených pažití?

Prvýkrát som čo-to odpálila, keď som mala ešte nejakých dvadsať. Trošku viac som sa do toho oprela minulý rok. Je super, že môj priateľ hráva už dlho a vie mi vždy dobre poradiť.

Ako vám to na gríne ide? Údajne ste celkom dobrá...

Neviem si golf zahrať len tak navoľno, tak sa snažím. Myslím, že sa zlepšujem a loptičku triafam už celkom dobre. Popracovať ešte musím na technike, ktorá je poriadne ťažká. Ono sa to na prvý pohľad možno nezdá, ale je to nesmierne náročné.

Keďže venujete golfu viac času ako tenisu, neplánujete vymeniť raketu za palicu?

Na amatérskej úrovni by som to určite chcela skúsiť! Láka ma vylepšiť si hendikep. Veľmi ma to baví, je to fakt krásny šport a navyše aj veľká zábava.

Skončím, keď na to budem pripravená. Keď nadíde ten správny čas, oznámim vám to.

Magdaléna Rybáriková

narodená 4. októbra 1988 v Piešťanoch

najväčší individuálny úspech: semifinále Wimbledonu 2017

najväčší reprezentačný úspech: semifinále Pohára federácie 2013

najlepšie postavenie vo svetovom rebríčku WTA: 17. miesto

na prémiách zarobila: 4,8 milióna eur

Martin Erdöfy