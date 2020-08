Bude na Slovensku očkovanie na koronavírus povinné? Krajčí má jasnú odpoveď, takto to bude fungovať!

Boj o protilátku na koronavírus vrcholí. Rusi v utorok oznámili, že zaregistrovali prvú vakcínu na COVID-19 a začnú s očkovaním strategického personálu.

Vakcína s názvom Sputnik V má byť bežne prístupná až o niekoľko mesiacov. Odborníci z Európy aj z USA pripomínajú, že Rusi nedokončili tretiu fázu klinického testovania, čo je výrazným problémom pre bezpečnosť samotnej vakcíny. Slovenský infektológ vysvetľuje, prečo Slovensko musí na očkovanie ešte počkať.

Ruský prezident Vladimir Putin potvrdil, že zaregistrovali vakcínu Sputnik V, ktorú začnú podávať lekárom či učiteľom už nasledujúce dni. Do obehu však vakcína vstúpi až od januára. Odborníci v Európe pripomínajú, že ruskí experti nezverejnili dáta o testoch na ľuďoch a očkovacia látka neprešla treťou fázou klinických testov na dostatočnom množstve ľudí. Problémom pre zdravotnícke orgány je hlavne nedostatok overiteľných údajov o ruskej vakcíne, najmä pokiaľ ide o jej výrobu, bezpečnosť, či reakciu ľudského imunitného systému.

„Je nemožné zistiť, či je ruská vakcína naozaj účinná, bez zverejnenia vedeckých dokumentov, ktoré môžeme analyzovať,“ opísal situáciu Keith Neal, špecialista v odbore epidemiológie a infekčných chorôb na univerzite v Nottinghame. Sám riaditeľ ruského centra pre kontrolu liečiv povedal, že sú potrebné dodatočné testy, aby sa potvrdili možnosti použitia vakcíny aj pre ľudí starších ako 60 rokov. Ruský minister zdravotníctva Michail Muraško reagoval, že „zahraniční kolegovia sa snažia vyjadriť akúsi mienku, ktorá je pre nás absolutne nepodložená.“

V USA majú podľa tamojšieho ministra asi šesť vakcín, ktoré sú v podobnom štádiu testov ako ruská látka, ale ich nasadenie na verejnosti nepovolia do konca tretej fázy testovania, keď sa vakcína skúša na desaťtisícoch ľudí. Väčšina odborníkov sa zhoduje, že v najlepšom prípade bude vakcína k dispozícii najskôr koncom tohto roka. Americký epidemiológ Anthony Fauci dúfa, že Rusi definitívne dokázali, že vakcína je bezpečná a účinná. „My máme asi šesť vakcín. Takže keby sme chceli riskovať, že ublížime veľa ľuďom, alebo im dáme niečo, čo nefunguje, tak by sme to mohli pokojne začať robiť budúci týždeň. Tak to ale nefunguje,“ povedal.

Dobrovoľné očkovanie

Slovenský minister zdravotníctva Marek Krajčí hovorí, že neplánujú zaviesť povinnú vakcináciu. „Budeme robiť kvalitnú osvetovú kampaň, kde vysvetlíme výhody očkovania. Budeme apelovať na to, že keď ľudia nebudú očkovaní, tak sa budú musieť nechať testovať. Napríklad situácia, keď by niekto chcel byť operovaný na plánovaný zákrok, tak by musel dokázať, že nie je šíriteľom ochorenia. Buď negatívnym testom alebo zaočkovaním. Keď bude niekto chcieť cestovať do zahraničia, tak opäť pri návrate bude musieť uhradiť test, alebo bude zaočkovaný,“ vyratúva Krajčí.